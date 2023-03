In kaart: waar wonen de Belgische profrenners?

Knack ging na waar de Belgische profwielrenners wonen. Wat blijkt? West-en Oost-Vlaanderen zijn zeer populair, Wallonië dan weer helemaal niet.

Dat Yves Lampaert een boerenzoon uit West-Vlaanderen is, weet ondertussen heel Vlaanderen. Dat Remco Evenepoel door wielercommentator Renaat Schotte zo vaak de ‘Aerokogel van Schepdaal’ wordt genoemd, is ook niet toevallig. Wat vertellen de woonplaatsen van de Belgische profs ons?

Oost-Vlaanderen koploper

Als we het bekijken per provincie, dan steekt Oost-Vlaanderen erbovenuit met 18 van de 56 profs. Vooral de streek rond Gent en Aalst is drukbevolkt. Denk maar aan Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team) en Oliver Naesen (AG2R Citroën Team). Daarbij speelt de nabijheid van de Vlaamse Ardennen zeker een rol.

Zuid-West-Vlaanderen trekt aan

Een tweede opvallende trend is de aantrekkelijkheid van Zuid-West-Vlaanderen. Het gezicht van het West-Vlaamse wielrennen, Yves Lampaert, is lang niet de enige die zich in het westen van het land heeft gevestigd. Maar liefst 15 van de 58 profs vonden daar hun stekje. Daar is ook een goede reden voor, namelijk dat er heel veel koersen plaatsvinden in die streek. Ook de aanwezigheid van Soudal-Quickstep speelt natuurlijk mee.

Vlaanderen boven

Wat ook in het oog springt, is dat heel weinig profs zich in Wallonië vestigen. Van de WorldTour-ploegen zijn er slechts vier renners: Cian Uijtdebroeks (Bora-hansgrohe), Baptiste Planckaert (Intermarché-Circus-Wanty) Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) en Tom Paquot (Intermarché-Circus-Wanty). Daarentegen zijn er 51 die in Vlaanderen wonen. Logisch, want er zijn veel meer Vlamingen dan Walen profwielrenner.

Dan heb je ook nog Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Tim Wellens (UAE Team Emirates), die net als Philippe Gilbert in Monaco zijn gaan wonen. Ook Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) verblijft in het buitenland, hij woont in Calpe (Spanje).

De kaart geeft enkel de gegevens van de WorldTour-ploegen weer.