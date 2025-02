Hoop voor Soudal Quick-Step: is er een nieuwe Tom Boonen in de maak?

Na het slechtste voorseizoen in de ploeggeschiedenis is er weer hoop voor Soudal Quick-Step.

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Zelden is de openingskoers van het Belgische wielerseizoen zo gedomineerd door één team als door Quick-Step Davitamon in 2003. De Omloop Het Volk, zoals die toen nog heette, was eveneens de eerste Vlaamse klassieker van de nieuwe ploeg. Die koers werd meteen een succes: de 37-jarige Johan Museeuw won voor US Postal-renner Max van Heeswijk. De drie andere Quick-Stepvedetten, Paolo Bettini, Frank Vandenbroucke en de 22-jarige Tom Boonen, eindigden als derde, vierde en vijfde.

In 2005 was het weer prijs: Nick Nuyens won solo, voor Boonen. Daarna leek er op de Omloop een vloek te rusten voor Quick-Step. Het duurde tot 2019 voordat Zdenek Stybar de ban brak. Niet toevallig in een periode waarin de ploeg heerste in het klassieke voorjaar. Net als in 2018 boekte ze negen zeges in de zestien belangrijkste eendagskoersen. Daaronder ook twee monumenten, met Milaan-Sanremo (gewonnen door Julian Alaphilippe) en Parijs-Roubaix (Philippe Gilbert).

Sindsdien daalde het aantal zeges, met nog slechts twee stuks in 2024: sprintzeges van Tim Merlier in Nokere Koerse en de Scheldeprijs. Qua overwinningen niet het minste voorseizoen ooit voor (Soudal) Quick-Step – in 2010 bleef de teller op nul staan – maar qua algemene resultaten was het wel een dieptepunt. Het gemiddelde van de beste plaatsen bedroeg 15,5. In vijf semiklassiekers werd zelfs de slechtste prestatie in de ploeggeschiedenis geboekt.

Het wegglijden van de ‘Wolfpack’ in het voorjaar heeft verschillende redenen: na het afscheid van Boonen, Gilbert, Stybar en Niki Terpstra wonnen kopmannen als Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe en Yves Lampaert sinds 2022 niet meer. Grote namen die in het voorjaar konden schitteren werden de laatste jaren ook niet meer aangetrokken, op sprinter Tim Merlier na. Dat had te maken met de grotere focus op en de steile opgang van Remco Evenepoel, die in 2022 en 2023 het voorseizoen van de ploeg nog redde met dubbele winst in Luik-Bastenaken-Luik.

Voor de komende seizoenen is er wel hoop. Naast Merlier is er nu de Fransman Paul Magnier. Vorig jaar behaalde hij op zijn 19e en 20e vijf zeges in kleine rittenkoersen. Dit seizoen was hij de snelste in de eerste rit van de Ster van Bessèges. Yves Lampaert vergeleek hem al met de jonge… Tom Boonen, omdat hij én explosief is én, als ex-mountainbiker, veel inhoud heeft. Het komende voorseizoen snijdt Magnier voor het eerst de Vlaamse voorjaarsklassiekers en Milaan-Sanremo aan. Dat zal een indicatie geven van zijn potentieel. En dan zal blijken of de vergelijking met Boonen, op termijn, terecht is.