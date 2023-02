Jumbo-Visma zonder koerskilometers naar de Omloop

Het werd de laatste jaren een trend: renners die met nul competitiekilometers het Belgische openingsweekend en het klassieke voorseizoen aanvatten. Bij Jumbo-Visma trekken ze die lijn als enige ploeg collectief door.

‘Ik vind het altijd gevaarlijk om de Omloop als eerste koers van het jaar te rijden. Op training kan er veel, maar het pelotongevoel is toch iets anders. En zeker in de Omloop. Draaien en keren, wringen, steeds weer optrekken… Dat kun je niet met training’, zei ervaringsdeskundige Johan Museeuw vorig jaar. Ook dit jaar zal hij tot die conclusie komen. Zeker als hij het raceprogramma van de héle Jumbo-Vismaselectie voor zaterdag bekijkt.

Tiesj Benoot, Edoardo Affini, Christophe Laporte, Jan Tratnik, Dylan van Baarle, Mick van Dijke én Nathan Van Hooydonck zullen geen enkele koers in de benen hebben wanneer ze in Gent aan de start verschijnen. Afgezien van 2021 (toen door coronaperikelen veel rittenkoersen in januari en februari werden afgelast) is dat een collectieve primeur voor een team in de geschiedenis van de Omloop het Nieuwsblad.

Vorig jaar hadden twee renners van hun selectie, Pascal Eenkhoorn en Edoardo Affini, wel al racekilometers op de teller staan. Bij Wout van Aert, Mike Teunissen, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck was dat niet het geval. Een competitieloze voorbereiding die meteen haar vruchten afwiep: Benoot en Van Aert domineerden de finale. De Kempenaar werkte met een solo vanaf de Bosberg af.

Wout van Aert reed vorig jaar in de Omloop Het Nieuwsblad weg op de Bosberg. © Belga

Van Aerts zege was in ‘moderne’ wielertijden ongezien. De laatste renner die tot 2022 zónder voorafgaande koers de Omloop Het Volk/Nieuwsblad had gewonnen? Joseph Bruyère, in… 1980. En voor een tweede renner die de Belgische openingskoers won door alleen te trainen, moet je nog tien jaar verder teruggaan in de tijd. Naar 1970, toen Frans Verbeeck zijn wielercarrière met een job als melkboer combineerde. Die prille ochtend van de Omloop had hij naar eigen zeggen zelfs nog zijn ronde langs de bakkers gedaan.

Weinig gekopieerd

Ook opvallend in de uitslag van de Omloop Het Nieuwsblad 2022: in de top vijf eindigden nóg twee renners die zonder racekilometers waren gestart: Sonny Colbrelli als tweede, Victor Campenaerts als vijfde.

Ook dat was uniek, want alléén in 2020 finishten er in de top tien twee renners die in de Omloop hun seizoensdebuut maakten. Met ook nog Jasper Stuyven als tiende waren dat er in 2022 zelfs vier.

Sonny Colbrelli en Victor Campenaerts sprintten vorig jaar naar een tweede en vijfde plaats, na Wout van Aert. © Belga

Toch wordt de voorbereiding met alleen trainingskilometers dit jaar weinig gekopieerd. Naast de volledige Jumbo-Vismaselectie rijden van de grote namen alleen Stuyven, Campenaerts (zoals vorig jaar) en het Alpecin-Deceunincktrio Jasper Philipsen/Søren Kragh Andersen/Gianni Vermeersch zaterdag hun eerste wedstrijd van het seizoen.

Al de rest heeft al een of meer rittenkoersen in Australië, Zuid-Europa, het Midden-Oosten of Zuid-Amerika achter de rug. Dat de strijd om de punten voor de World Ranking steeds belangrijk wordt, ook in de openingsweken, is daar allicht niet vreemd aan.

Jumbo-Visma trekt zich van dat eerste, kleine puntengewin niets aan. De vetste brokken zijn toch voor de grootste koersen, nog meer na de aanpassingen van de puntenbarema’s voor 2023. Wout van Aert, die na zijn crosscampagne pas volgende zaterdag in de Strade Bianche aan zijn wegseizoen begint, wil zelfs pas echt goed zijn in de ‘Heilige Week’, in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Gecontroleerde inspanningen

Opmerkelijk is dat ook de klassementsrenners van Jumbo-Visma tot dusver alleen met training aan hun vorm schaafden. Pas vandaag, donderdag, starten Steven Kruijswijk, Attila Valter en Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de Spaanse rittenkoers O Gran Camino. Op het debuut van Wilco Kelderman en Primoz Roglic (die herstelt van een schouderoperatie) is het zelfs wachten tot respectievelijk Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië.

Jumbo-Visma wil pieken wanneer het echt moet. En daarvoor is volgens hun trainers een wekenlange hoogtestage de beste manier, omdat de inspanningen van hun renners er perfect gecontroleerd en gefinetuned kunnen worden. Meer dan in kleinere rittenkoersen waar je afhankelijk bent van het wispelturige koersverloop.

Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot, hier op trainingsstage met Jumbo-Visma, staan zaterdag met nul competitiekilometers aan de start van de Omloop. © Jumbo-Visma

De Nederlandse ploeg spaart dan ook kosten noch moeite om haar renners op die hoogtestage, zoals de voorbije weken op de Teide-vulkaan op Tenerife, met specialisten te omringen. En hoewel de renners hun tochten op de trainingsapp Strava vaak ludieke namen geven – van ‘Wief Woef Waf’ bij Tiesj Benoot tot ‘Crossertje’s training’ (sic) bij Wout van Aert – toch wordt er snoeihard en lang getraind, inclusief vele duizenden hoogtemeters. Aan ‘competitieritme’ ontbreekt het veel Jumbo-Vismarenners bij hun seizoensdebuut dan ook niet, zelfs met nul koersen in de benen.

Uitzonderlijke aanpak

Toch staat hun aanpak haaks op wat bijna alle andere ploegen en renners dit jaar doen, en in het recente verleden hebben gedaan. Voor hen zijn competitiekilometers in januari en februari wel noodzakelijk. Zeker om te schitteren in de Belgische openingskoers.

Dat blijkt ook uit het gemiddelde aantal voorafgaande racedagen van de top vijf van de laatste 15 edities van de Omloop Het Nieuwsblad (van 2008 tot 2022): 9,63.

Tot en met 2021 finishten in de top vijf van die edities amper drie renners die mínder dan vijf koersdagen in de benen hadden: Luca Paolini (vierde in 2010 met twee wedstrijden), Søren Kragh Andersen (derde in 2020 met nul racekilometers) en Davide Ballerini (winnaar in 2021 met vier voorafgaande koersen).

Wout van Aert, Sonny Colbrelli en Victor Campenaerts (eerste, tweede en vijfde) trokken dat cijfer vorig jaar op. Niemand die achterover zal vallen als een of meer Jumbo-Vismaploegmaats van Wout van Aert dat ook zaterdag zullen doen.