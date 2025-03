‘Did Not Finish’: een lange reeks zonder opgaves bewijst hoe hard Lotte Kopecky kan en wil afzien

Lotte Kopecky’s laatste ‘DNF’ is al geleden van 18 september 2020, in de slotrit van de Giro.

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

DNF. De afkorting voor ‘Did Not Finish’ is in het wielrennen al lang ingeburgerd. Het duidt op een opgave van een renner of renster tijdens een koers. Om welke reden dan ook: een valpartij, vermoeidheid, ziekte…

Een heel seizoen zonder een ‘DNF’ is tegenwoordig niet eenvoudig, alleen al door de vele valpartijen waar het merendeel van het peloton minstens één keer per seizoen bij betrokken is. Dan moet je geluk hebben dat je geen been breekt of zware schaafwonden oploopt.

De meest stuurvaste renners kunnen wel meer valpartijen ontwijken. Zoals Tadej Pogacar, wiens laatste opgave dateert van Luik-Bastenaken-Luik 2023, toen hij door een diepe put in het wegdek viel en enkele polsbeentjes brak. In de jongste Strade Bianche had hij wel geluk toen hij een stuurfout maakte in een bocht, en er met schaafwonden vanaf kwam.

Dat de Sloveen na ‘La Doyenne’ van 2023 in 96 koersen op rij telkens de finish haalde, heeft ook te maken met zijn enorme dominantie en beter uitgekiende seizoensplanning. Hij raakt amper vermoeid, of toch niet in die mate dat hij moet opgeven.

Pogacar is echter geen uitzondering: 12 renners hebben een nog langere reeks zonder ‘DNF’. De Portugees Nelson Oliveira spant de kroon met liefst 219 koersen zonder opgaves. En bij de vrouwen is Lotte Kopecky de ‘Iron Woman’ van het peloton: tot voor Milaan-Sanremo van komende zaterdag bereikte ze 162 opeenvolgende keren de aankomst van een wedstrijd.

Kopecky’s laatste ‘DNF’ is al geleden van 18 september 2020, in de slotrit van de Giro. En nog straffer: dat was een bewuste opgave, daags nadat ze haar eerste rit in de WorldTour had gewonnen. De Asseneedse wilde zich sparen voor het BK, dat drie dagen later plaatsvond. Met succes, want ze veroverde er haar eerste Belgische wegtitel.

Voor de laatste gedwongen opgave moet je zelfs al terugkeren naar de Boels Ladies Tour en Bene Ladies Tour van 2018, toen de 22-jarige Kopecky in de laatste rit niet meer startte (een ‘DNS’, of ‘Did Not Start’) en tijdens de slotetappe opgaf, telkens wegens een blessure.

Sinds begin dat seizoen reed Kopecky in totaal 242 wedstrijden, waarin ze dus amper twee keer de finish niet haalde. De verklaring? Naast haar grote stuurvaardigheid als baanwielrenster van opleiding ook haar harde kop. Zoals ze in de Wielergids 2025 van Knack Sport zei: ‘De vraag is vooral: hoe hard wil je het? Ik kan bij momenten heel hard zijn voor mezelf en erg afzien. In topsport is dat een vereiste. Als je te veel zelfmedelijden hebt, kom je niet ver.’ Kopecky wel, 162 races minstens tot de eindstreep.