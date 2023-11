De zesdaagse van Gent blijft springlevend: ‘Het is bijna niet kopieerbaar’

Terwijl het zesdaagsecircuit op sterven na dood is, blijft de zesdaagse van Gent de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

De zesdaagse van Gent, zondag aan zijn ontknoping toe, lijkt stilaan een anachronisme op de wielerkalender. Samen met Rotterdam (12 tot 17 december) is de Gentse Six het enige overgebleven evenement in een circuit dat op zijn hoogtepunt, midden jaren 1930, meer dan dertig organisaties telde. ‘Toch is Gent geen met uitsterven bedreigde dinosauriër, maar een springlevende leeuw van 101 jaar jong’, zegt organisator Christophe Impens (Golazo).

’t Kuipke in het Gentse Citadelpark zal met dagelijks 5920 toeschouwers ook nu weer de hele week tot de nok gevuld zijn. Gent bevindt zich niet alleen in een wielergekke regio waar het publiek de off-season-periode in het wegwielrennen overbrugt met veldrijden en deze zesdaagse. De organisatie heeft ook een stadsbestuur achter zich dat in ’t Kuipke blijft investeren als historisch erfgoed.

Elders lieten eigenaars van evenementenhallen de wielerbaan uit hun accommodatie weghalen omdat ze meer in de weg lag dan opbracht. Zo verdwenen klassiekers als Antwerpen, Dortmund en München van de zesdaagsekalender.

Het feit dat ’t Kuipke zo compact is en zo veel historie ademt, zorgt voor een unieke sfeer en gezelligheid.

De tijd dat vedetten van de weg zoals Bradley Wiggins of Mark Cavendish hun opwachting in Gent maakten, lijkt dan wel voorgoed voorbij, de formule van lokale helden die de strijd aanbinden met wereldtoppers van de piste doet de tribunes evengoed vollopen.

De geschiedenis van de wedstrijd bewijst ook dat er telkens nieuwe publiekslievelingen opstaan. Zoals zesdaagsekoning Patrick Sercu destijds werd afgelost door Etienne De Wilde en Stan Tourné, zo is na het afscheid van Kenny De Ketele twee jaar geleden en Iljo Keisse vorig jaar de blik nu gericht op titelverdedigers Robbe Ghys en Lindsay De Vylder en de Oost-Vlaamse thuisrijders Jules Hesters en Fabio Van Den Bossche.

Vrijdag en zaterdag moet Lotte Kopecky dan weer het publiek doen opveren tijdens een afvallingswedstrijd en een puntenkoers, niet toevallig de twee onderdelen waarin ze in augustus wereldkampioene op de piste werd.

Hoe meer, hoe liever

De laatste keer dat het zesdaagsecircuit een nieuwe injectie kreeg, dateert inmiddels van 2015. De Britse Madison Sports Group blies toen de zesdaagse van Londen na 35 jaar onderbreking nieuw leven in en investeerde in de overname van de zesdaagsen van Amsterdam en Berlijn. Met ook nog de Six van Kopenhagen en nieuwe driedaagse events in Manchester, Melbourne en Brisbane werd een ‘Six Day Series’ met overkoepelend klassement opgericht.

Corona luidde evenwel het einde van die Series in. Londen keerde de zesdaagsewereld de rug toe en sprong op de kar van de UCI Track Champions League, een door de Internationale Wielerunie (UCI) in 2021 opgerichte competitie met een format dat haaks staat op dat van een uithoudingsproef zoals een zesdaagse. Met korte, flitsende nummers richt de Champions League zich tot een (jong) televisiepubliek. Warner Bros. Discovery, het moederbedrijf van Eurosport, sponsort de goedgevulde prijzenpot.

Nu de Champions League dit jaar op de kalender niet langer overlapt met de zesdaagse, maakt men zich in Gent geen zorgen meer over die ontwikkeling. ‘Integendeel, hoe meer hoogstaande pistewedstrijden er worden georganiseerd, hoe liever’, zegt sportief directeur Christophe Sercu. ‘Hoe meer werkgelegenheid, hoe meer renners zich op de piste willen ontplooien. En hoe groter de vijver, hoe sterker ons deelnemersveld.’

In die context is ook de nieuwe overdekte wielerbaan in Heusden-Zolder een zegen voor de Gentse zesdaagse. ‘Die zal veel jongeren aan de andere kant van het land laten kennismaken met baanwielrennen, wat uiteindelijk zal resulteren in een nieuwe lichting zesdaagserenners’, zegt Impens.

Dat het ook zal leiden tot een tweede zesdaagse in België, acht Impens veel minder waarschijnlijk. ‘Gent is bijna niet kopieerbaar. Het feit dat ’t Kuipke zo compact is en zo veel historie ademt, zorgt voor een unieke sfeer en gezelligheid. Zolder leent zich beter voor kampioenschappen en misschien een Champions Leaguemanche.’