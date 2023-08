De keuze van Remco Evenepoel: of duidelijkheid scheppen over zijn contract of leven met de vervelende gevolgen

In zijn eentje snel fietsen en alle druk van buitenaf afblokken. Remco Evenepoel kan het als de allerbeste en werd daarvoor vrijdag beloond met een wereldtitel tijdrijden. ‘Geantwoord met de pedalen’, zei hij daarna over de geruchten van een mogelijke transfer naar INEOS. Dat zou hij nu beter ook doen met duidelijke woorden.

‘Het is precies alsof ik nooit iets goeds kan doen’, zei Remco Evenepoel vorige zondag na het WK op de weg. Een dag erna herhaalde hij op een event van zijn fietssponsor hetzelfde zinnetje. Hij doelde daarmee op de vraag naar de openlijke clash tussen vader Patrick en ploegmanager Patrick Lefevere, over een mogelijk vertrek bij Soudal Quick-Step.

‘Vervelend dat er ondanks een mooie periode altijd iets negatiefs naar boven moet komen’, aldus Remco. ‘Het is moeilijk om zoiets een plek te geven. Het doet wel een beetje pijn, maar dat is nu eenmaal het leven dat mij sinds de start van mijn carrière bij de profs is toebedeeld. Ik kan er wel mee om.’

Het was een emotionele ontboezeming van een renner op wie druk afglijdt zoals een spiegelei van een teflonpan. Maar toch aangaf dat ook zijn gemoedsgesteltenis deukjes kan oplopen. Niet verwonderlijk, want hoewel Evenepoel na bijna vijf profseizoenen van veel ups maar ook downs rustiger, volwassener en stressbestendiger is geworden, blijft hij nog altijd een 23-jarige jongeman die het gewicht en de aandacht van heel wielerminnend België op zijn schouders moet torsen.

Hoe hij daarin slaagt, door met psychologische sessies ook zijn mindset bij te schaven, moet evenzeer worden geprezen als zijn extreme fysieke kwaliteiten.

Mede daardoor blijft Remco Evenepoel bijna elk nieuw doel realiseren, van een eerste triomf in een monument, over een eerste eindzege in een grote ronde, tot wereldtitels op de weg en tegen de klok. En niet te vergeten: vaak als de jongste renner in vele tientallen jaren, of zelfs de jongste ooit.

Dat laatste was ook vrijdag na het WK tijdrijden het geval, toen de Schepdaalnaar weer een hokje op zijn palmares kon afvinken door tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna te verslaan.

Weer liet Evenepoel zijn concentratie niet verstoren, in een nummer waarin focus nochtans een cruciale factor is. Zijn ietwat tegenvallende wegrit, zijn ruziënde vader en ploegmanager, de aanhoudende vragen en geruchten over zijn toekomst bij Soudal Quick-Step, zijn ‘ik kan nooit iets goeds doen’-interviews…

Het had allemaal geen invloed. Nochtans is hij ‘een emotioneel type’, zei Evenepoel achteraf in de persconferentie. Maar die emoties kan hij omzetten in positieve energie. Om zo ‘te antwoorden met de pedalen’ op de heisa rond zijn contract.

Veel ‘shit’ horen tijdens Vuelta

Toch reageerde de kersverse wereldkampioen enigszins geërgerd op een vraag van een journalist, over de verklaring van tweevoudig Tourwinnaar Alberto Contador dat Evenepoel in 2024 voor INEOS Grenadiers zal rijden. ‘Volgende vraag’, was hij kortaf. Om wat later er toch op door te gaan: ‘Ik hoop dat de geruchten gaan liggen. Als ik in de Vuelta elke dag dezelfde ‘shit’ moet horen, dan worden het drie lange weken.’

Ongeveer dezelfde reactie als de week voor het WK op de weg, toen hij alle transfergeruchten ‘small bullshit’ noemde. ‘Van buitenaf weten jullie meer dan ik. Ikzelf en mijn entourage zijn er ons niet bewust van.’

Woorden die haaks stonden op de verklaring van vader/manager Patrick de dag voor het WK in een interview met La Dernière Heure: dat hij geen garantie kon geven dat zoonlief in 2024 bij de ploeg van Patrick Lefevere zal koersen, dat er concrete voorstellen zijn van drie teams, en dat Soudal Quick-Step geen één maar meerdere stappen vooruit moet zetten om Remco aan Tourwinst te helpen.

Na de daaropvolgende verontwaardigde reactie van Lefevere zei Evenepoel dat zijn ploegmanager en zijn vader beter zouden zwijgen. ‘Ze moeten me gewoon laten doen. Ik weet zelf het best wat wel en niet kan.’

Verlost van heisa

Wat de Belgische kampioen níét deed, was de woorden van zijn vader weerleggen. Zoals hij in de persconferentie na zijn wereldtitel tijdrijden ook alleen verklaarde dat hij hoopt dat de geruchten over een transfer zo vlug mogelijk stoppen.

Een slimme kerel als Evenepoel zou nochtans moeten weten dat hij die ‘shit’ zelf met één simpele boodschap kan stoppen: ‘Ik blijf bij Soudal Quick-Step en geloof in het project dat Patrick Lefevere aan het uitbouwen is.’

Dan zou hij in de Vuelta van alle vervelende heisa verlost zijn en zal hij de (nog altijd ongeruste) stafleden van de ploeg én zijn teamgenoten geruststellen.

Het is even eenvoudig als logisch. En toch blijft zo’n openlijk, duidelijk statement uit. Dan moet Evenepoel, goed wetende hoe de mediawereld en ‘radio peloton’ werkt, ook niet klagen dat hij alle heisa vervelend vindt. Zeker omdat zijn omslachtige antwoorden de aanhoudende geruchten net voeden, bovenop de on en off the record-verklaringen van zijn vader.

Druk zetten of contract verbreken?

De cruciale vraag is: waarom doet Evenepoel dat niet? Wil hij zijn contract tot 2026 effectief eerbiedigen, maar wel druk blijven zetten op Lefevere en de ploegsponsors om een loonsverhoging af te dwingen en/of om meer te investeren in de sterkte van het team, de omkadering en de begeleiding?

Is er effectief een overeenkomst met INEOS Grenadiers, en zal hij nog voor of (in dat geval allicht) ná de Vuelta effectief zijn contract verbreken? Of is er, zoals Wielerflits.nl tijdens de Tour al berichtte, een grotere deal in de maak: een soort fusie/overname tussen INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step?

In het laatste geval kunnen we Evenepoels onduidelijkheid begrijpen. In de andere gevallen enigszins ook, als we rekening houden met de vele miljoenen en grote belangen die er op het spel staan – ook in het wielrennen draait immers alles om geld.

Dan moet de kersverse wereldkampioen tijdrijden de ‘ambetante vragen’ er wel bij nemen (als hij bij Soudal Quick-Step wil blijven, maar druk wil zetten op Lefevere). Of dan moet hij (in het geval dat hij zijn contract wil verbreken) de bluts met de buil nemen.

Enerzijds de financiële kosten en een mogelijk bikkelharde juridische vechtscheiding. Anderzijds de verontwaardiging van zijn ploegmaats die zich tijdens de Vuelta voor hem de ziel uit het lijf zullen rijden. En nadien te horen zouden krijgen dat hun kopman de Wolfpack achter zich laat voor meer geld en een al dan niet beter team.

Teamgenoten zoals Ilan Van Wilder, Pieter Serry, Louis Vervaeke, Josef Cerny en Mattia Cattaneo die nota bene de voorbije weken hebben bijgetekend. Waarop Patrick Lefevere telkens benadrukte dat ze passen in het langetermijnproject dat hij (rond Evenepoel) aan het uitbouwen is.

Simpel en hard

Conclusie: ofwel schept Remco Evenepoel intern en extern zo vlug mogelijk échte duidelijkheid en kunnen hij, zijn ploegmaats en de hele entourage van Soudal Quick-Step met een vrije geest de Vuelta aanvatten. Zelfs voor de stressbestendige Schepdaalnaar kan dat een flinke slok op de borrel schelen in een ronde van drie weken.

Ofwel moet hij leven met de vervelende neveneffecten van ónduidelijkheid en er niet over klagen.

Zo simpel en hard kan het leven soms zijn.