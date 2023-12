Cross Mol: Van der Poel wint eerste clash met Van Aert

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft vrijdag de Zilvermeercross van Mol voor de derde keer in zijn carrière, en voor het eerst sinds 2019, op zijn naam geschreven.

In de eerste clash van het seizoen met Wout van Aert (Jumbo-Visma) trok MVDP in de derde ronde alleen op avontuur, om uiteindelijk te finishen met een voorsprong van liefst een minuut en zestien seconden op Van Aert, viervoudig winnaar in Mol. Vorig jaar waren de rollen nog omgekeerd aan het Zilvermeer en haalde onze landgenoot het van de Nederlander. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) mocht deze editie als dere mee het podium op. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) eigende zich de vierde plaats toe, Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) werd vijfde.

Het was Vincent Baestaens, een rij voor Wout van Aert aan de start, die de Jumbo-Visma-renner op sleeptouw nam in de eerste rechte lijn. Mathieu van der Poel pakte eveneens uit met een vliegende start. De wereldkampioen dook zelfs als eerste het veld in.

Na goed 15 minuten cross flitste de wereldkampioen weg uit de kopgroep. Zelfs een opspelende ketting hield hem niet op. Mathieu van der Poel reed half cross rond met een voorsprong van 27 seconden op Wout van Aert. Toon Vandebosch en Quinten Hermans streden op 47 seconden voor de derde plaats terwijl Niels Vandeputte al 55 seconden moest goedmaken.

Wout van Aert zag vrij snel in dat de vogel gaan vliegen was en consolideerde de dichtste ereplaats. Enkel de strijd voor de laatste podiumplaats bracht nog enige spanning en daarin toonde Niels Vandeputte zich de sterkste voor zijn ploegmakker Quinten Hermans.

Winst voor Brand

Van Aert debuteerde begin december met een zege in Essen, trok daarna op stage en ging woensdag nog een deel van het traject van Parijs-Roubaix verkennen. Van der Poel, deze week nog uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in Nederland, had ook nog maar één cross achter de rug. Ook in Herentals reed de Nederlandse wereldkampioen alle tegenstand in de prak. Twee op twee dus voor Van der Poel, dit seizoen in het veld. Tom Pidcock, de nummer drie van vorig jaar, kwam in Mol niet in actie. De Brit rijdt wel de Wereldbekercross in Antwerpen van morgen/zaterdag. Meteen komen de ‘Grote Drie’ daar voor het eerst dit seizoen gezamenlijk aan de start.

Bij de vrouwen ging de zege eerder op de dag naar de Nederlandse Lucinda Brand. De 34-jarige Nederlandse haalde het na een solo die ze nog voor half cross opzette. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) werd tweede voor Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache). Sanne Cant (Crelan-Corendon) pakte de vierde plaats, voor de Britse Zoe Bäckstedt (EF Education-Tibco).