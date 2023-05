Cavendish wint slotrit in Giro, Roglic eindwinnaar

Primoz Roglic heeft zondag voor de eerste keer in zijn carrière de Ronde van Italië gewonnen. De zege in de slotrit in de hoofdstad Rome ging na een massasprint naar de Brit Mark Cavendish (Astana).

Cavendish, die zijn afscheid van de wielersport heeft aangekondigd, haalde het in de sprint van de Luxemburger Alex Kirsch (Trek-Segafredo) en de Italiaan Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani). Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) werd beste Belg met een negende plaats. Het was de zeventiende ritzege in de Giro voor Cavendish, en zijn eerste overwinning van het jaar.

‘Ik ben superblij’, reageerde Cavendish in zijn flashreactie. ‘Het is een lange tocht geweest om me naar het einde van deze Giro te sleuren. Maar mijn jongens deden het ongelooflijk. Mijn vrienden deden het ongelooflijk. Ik had vandaag enkele super long-time vrienden. Whoah … Dit is behoorlijk emotioneel, om eerlijk te zijn.’

Een cirkel is rond voor de 38-jarige Cavendish, die vijftien jaar terug in Italië het eerste hoofdstuk had geschreven van een bijzonder succesrijke sprintcarrière. ‘In 2008 boekte ik mijn eerste ritzege in een grote ronde hier in de Giro. Om nu hier te winnen, in Rome, dat is zo mooi. Dit is een bucketlist sprint, hier in de schaduw van het Colosseum. Ik ben zó blij. Zó blij …’

In juli heeft de afscheidnemende Cavendish ook nog de Ronde van Frankrijk op zijn programma staan, waar hij alleen recordhouder kan worden als hij nog een extra, 35e ritzege boekt.

De eindzege van Roglic kwam in de vlakke slotetappe, slecht 126 kilometer lang, niet meer in het gedrang. De 33-jarige Sloveen van Jumbo-Visma greep zaterdag de macht in de klimtijdrit en eindigde met een voorsprong van veertien seconden op Geraint Thomas, zijn eerste achtervolger. Voor Roglic is het de vierde eindwinst in een Grote Ronde, na drie keer op rij de Vuelta (2019-2021) te hebben gewonnen. Vorig jaar werd zijn hegemonie in Spanje doorbroken door Remco Evenepoel. In 2019 was hij al eens op de derde plaats geëindigd in de Giro. Vooraf werd hij genoemd als de belangrijkste uitdager van Evenepoel voor het roze, maar onze landgenoot moest na de eerste week opgeven vanwege een besmetting met het coronavirus.