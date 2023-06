BK wielrennen: Thibau Nys en twee andere jonge schaduwfavorieten

Zondag wordt het BK wielrennen bij de mannen verreden in Izegem. Welke jonge renners kunnen Wout van Aert en Jasper Philipsen bedriegen? En wie tipt Serge Pauwels, development coach van Belgian Cycling, voor het podium?

Het BK wielrennen in Izegem is er een voor de sprinters. De eerste 120 kilometer zijn de zwaarste: vanuit Izegem trekken de renners richting Heuvelland, waarna ze drie keer de Monteberg en de Kemmelberg over moeten. Daarna volgt een vlak parcours met vier keer een lokale ronde in Izegem van 25 kilometer.

De roadmap van het BK

Het lijstje sprintersfavorieten voor dit vlakke parcours is uitgebreid, met onder meer Wout van Aert, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Gerben Thijssen. Welke jonge outsiders zouden voor een verrassing kunnen zorgen?

1. Thibau Nys: de afwerker

Thibau Nys (20) maakt dit seizoen indruk als de jongste Belgische debutant in de WorldTour. Na zijn grote doorbraak als Europees kampioen in 2021 breekt hij nu ook potten bij Trek-Segafredo. Zo won hij dit seizoen de tweede etappe van de Ronde van Noorwegen en de Grote Prijs Gippingen voor Marc Hirschi, en dat telkens in de sprint.

Foto op Nys’ Instagrampagina: ‘Word het maar al gewoon.’

Aan straffe taal ontbreekt het Nys niet. Op Instagram postte hij na zijn overwinning in de GP Gippingen bovenstaande foto met als bijschrift ‘Get used to it, I’ll be here for a while.’

Binnen zijn eigen kleine ploeg heerst wel stevige concurrentie, met de snelle mannen Jasper Stuyven en Edward Theuns. Voor Nys zal het erop aankomen in een selecte groep naar de streep te gaan en in te zetten op de sprint.

2. Laurenz Rex: de aanvaller

Ook Laurenz Rex (23) maakte dit jaar de overstap naar de WorldTour, bij Intermarché-Circus-Wanty. Rex is een typische aanvaller: meegaan in de vlucht van de dag en van daaruit proberen te scoren. In de Giro werd hij al vierde in de veertiende etappe na een lange aanvalspoging. Toen moest hij in de sprint buigen voor zijn medevluchters Bettiol, Gee en Denz. Eerder dit jaar maakte hij het wel af in de Nederlandse koers Dorpenomloop Rucphen.

Makkelijk wordt het zeker niet om een aanvalspoging te verzilveren tijdens dit BK. Alpecin-Deceuninck en Soudal-Quickstep zullen allebei vooral mikken op een sprint met Philipsen en Merlier, en daarom de koers sterk controleren. Binnen zijn eigen team valt het ook nog af te wachten of Rex niet in dienst van sprinter Gerben Thijssen moet rijden.

De afstand van 230 kilometer mag voor hem alvast geen probleem zijn: Rex werd dit jaar nog negende in Parijs-Roubaix.

3. Timo Kielich: de alleskunner

Timo Kielich (23) is een alleskunner: veldrijder, wegrenner, mountainbiker, noem maar op. In elke discipline blinkt hij ook nog eens uit. In 2020 werd hij in La Roche-en-Ardenne al Belgisch kampioen mountainbiken in de discipline ‘marathon’. In Lokeren werd hij dit jaar zevende op het BK veldrijden. Wat kan hij op de weg?

Best veel. Hij snelde dit jaar voor Alpecin-Deceuninck naar heel wat ereplaatsen in mooie koersen: tweede in de Antwerp Port Epic na Dries De Bondt, en derde in de kasseikoers GP de Denain voor Mikkel Bjerg en Edvald Boasson Hagen. In Nokerse Koerse toonde hij ook zijn sprintersbenen met een vierde plek na Tim Merlier, Edward Theuns en Milan Menten. Afgelopen maand won hij zelfs twee ritten in de kleinere Oostenrijkse koers Oberösterreich Rundfahrt.

Binnen zijn ploeg is het voor Kielich aangewezen om voorop te raken met een kleine groep. Of dat zal mogen, zal afhangen van de ploegtactiek en het koersverloop: rijdt er een groepje weg in Heuvelland, of blijft alles samen? In dat eerste geval liggen er voor Kielich kansen, in het tweede zal de ploeg alles op Philipsen zetten.

Kielichs Instagrampagina. ‘This one feels good.’

De top drie van Serge Pauwels

Serge Pauwels, development coach van Belgian Cycling, verwacht een sprint in Izegem. ‘Op één zet ik Jasper Philipsen (UAE), die in bloedvorm verkeert. Op twee zijn rivaal Tim Merlier (Soudal-Quickstep), die al twee keer kon winnen. Een derde kiezen is lastiger, maar ik ga voor Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex).