‘Belgen zijn wel érg slecht in korte rittenwedstrijden’

Jonas Creteur gaat elke week op zoek naar een markant cijfer in de sportwereld.

Eén. Welgeteld één keer had een Belg in de voorbije 25 jaar een korte rittenwedstrijd gewonnen. Terwijl ze 189 keer de kans hadden gehad. Het was Greg van Avermaet in de Tirreno-Adriatico van 2016. Die had dan nog het geluk dat een bergrit afgelast was wegens te veel sneeuw.

En zeggen dat het er ooit zo veelbelovend uitzag. Het is precies 25 jaar geleden dat Frank Vandenbroucke de openingstijdrit van Parijs-Nice won. Op Laurent Jalabert na fietste hij de concurrentie in amper 10 kilometer op 19 seconden en meer. In die week won hij ook nog de sneeuwetappe met aankomst op de Col de la République. Drie dagen later ook goed voor eindwinst. 23 was VDB. Het was zijn eerste grote succes tegen de internationale top – weliswaar in een tijdperk dat werd bezoedeld door epo.

Daarna was het voor de Belgen voorbij in de rittenwedstrijden. Winnen in kleine, laat staan grote rondes (Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España) bleek tot september 2022 jaar een utopie.

Toen kwam Remco Evenepoel. In de Vuelta van ’22 maakte hij een einde maakte aan de Belgische groterondedroogte. Liefst 44 jaar na de Girozege van Johan De Muynck in 1978. Evenepoel trok de lijn eind februari 2023 door met de eindzege in de UAE Tour, een rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten. De eerste eindwinst voor de regerende wereldkampioen in de negen rondes van zes à zeven dagen op het hoogste WorldTourniveau die vóór de Ronde van Frankrijk op de kalender staan. Daartoe behoren ook de Tour Down Under, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico (die deze week plaatsvinden), de Rondes van Catalonië, Baskenland, Romandië en Zwitserland plus het Critérium du Dauphiné.

In Catalonië (half maart) zal Evenepoel zijn voorbereiding op de Giro voortzetten, én proberen het magere Belgische rapport in die WorldTourrittenkoersen van één week op te smukken.

Geen wonder dat de hype rond Evenepoel al van in zijn eerste profjaar (2019) zo groot was. Hij deed de Belgische wielerfans dromen van ongrijpbaar gewaand succes in de rondes. Dromen die de nu 23-jarige Schepdaalnaar al deels liet uitkomen. Met als ultieme doel: in 2024, of later, de gele trui van de Tour mee naar huis nemen.