‘Na Remco Evenepoel is Cian Uijtdebroeks het grootste Belgische wielertalent’

Wie komt na Remco Evenepoel? Welke nieuwe talenten zijn in aantocht? Development Coach Serge Pauwels geeft een inkijk in de opleiding van de nationale wielerjeugd.

Wie zijn in België de opkomende talenten na Remco Evenepoel?

Serge Pauwels: Ik weet niet of ik hem nog een ‘opkomend talent’ kan noemen, maar na Evenepoel is Cian Uijtdebroeks (21) voor België de meest getalenteerde renner. Kijk maar naar hoe hij onlangs presteerde in de Ronde van Zwitserland. Daar kon hij mee met topklimmers zoals Wilco Kelderman en Evenepoel. Zijn kwaliteiten sluiten zeer nauw aan bij het type renner dat Evenepoel is, al is hij misschien zelfs nog meer een echte ronderenner dan Evenepoel.

Een ander opkomend talent bij de junioren is Jarno Widar (17). Volgend jaar trekt hij richting het Development Team van Lotto-Dstny. Internationaal is hij een van de beste klimmers van zijn generatie: hij won de zware klimkoers Classique des Alpes dit jaar, maar evengoed ook het BK en de Ronde van Vlaanderen.

Er zijn heel wat jonge renners die intussen al bekend zijn en die heel goed presteren op het professionele niveau. Denk maar aan Thibau Nys (20) die aan het doorbreken is, maar ook Florian Vermeersch (24) toont zich steeds vaker in het klassieke werk. Met Thibau heb ik bovendien een vrij nauw contact: we trekken later dit seizoen naar de Ronde van de Toekomst en hij is ook een belangrijke kandidaat voor het WK bij de beloften.

Doet België het internationaal ook goed met zijn opleidingsploeg?

Serge Pauwels: Ik denk dat België zeer ver staat met zijn jeugdopleiding. In vergelijking met Nederland loopt België zeker voor. Daar bestaat niet zoiets als ons klim- of tijdritproject. Na Bauke Bollema hebben ze nog weinig talenten gevonden die in het klimwerk konden scoren.

Het is niet zo dat bij ons alles goed loopt. In Vlaanderen is het aanbod aan talent enorm, maar vanuit Wallonië is dat een pak minder. Daar heerst er nu eenmaal niet zo’n grote fietscultuur. Misschien komt daar met de komst van Arnaud De Lie wel verandering in.

Wat is er de laatste jaren veranderd in de begeleiding van de renners?

Serge Pauwels: Professionalisering is by far de grootste evolutie van de laatste jaren. Dat klinkt misschien bekend in de oren, maar het mag toch niet onderschat worden. Junioren die nu met ons meegaan, weten al welke wattages ze moeten duwen en hoeveel calorieën ze moeten opnemen. Renners zijn zich veel bewuster over hoe ze moeten leven als topsporter: via sociale media en Strava zien ze de trainingen van Wout van Aert en Remco Evenepoel gaan ze zich spiegelen aan zulke renners.

Wat vindt u van die evolutie?

Serge Pauwels: Als federatie is het onze taak om te waken over de gezondheid van de renners. Wanneer ze hun eten beginnen te wegen omdat ‘het zo moet’, dan ben ik ertegen. Als dat gebeurt uit eigen motivatie is dat niet noodzakelijk slecht. Vanuit mijn ervaring als ronderenner probeer ik de renners daar ook in bij te staan. Vooral tijdens het klimproject heb ik meer ervaring in vergelijking met Sven (nvdr: Sven Vanthourenhout is hoofdbondscoach van de nationale wielerploeg). Tijdens onze klimstages geef ik ze advies over hoe ze een klim moeten indelen en op welk moment ze dat gelletje moeten innemen.

Wat houdt de taak van een development coach precies in?

Serge Pauwels: Als development coach moet ik jonge Belgische wielertalent begeleiden en zich verder laten ontwikkelen. Vanaf de junioren, dat betekent vanaf zeventien jaar, komen renners in aanmerking voor onze projecten. Bij Belgian Cycling hebben we twee pijlers in onze opleiding: het tijdrit- en klimproject. Voor het tijdritproject kunnen renners zich vrijwillig aanmelden en wij kiezen er de meest getalenteerde renners uit voor extra begeleiding en bijstand. Tegenwoordig doen we bijvoorbeeld al aerotests op de piste bij de juniors.

Het klimproject is onze tweede pijler. Renners kunnen zich kandidaat stellen door ons een inspanningstest te sturen. De renners met de beste kandidaturen worden uitgenodigd. Die nemen we mee naar onze stages, bijvoorbeeld in de Vogezen. Ze krijgen daar extra begeleiding over voeding en trainingsmethoden. Als ze daar goed presteren, komen ze in aanmerking voor de nationale ploeg en kampioenschappen.