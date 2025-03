3 redenen waarom de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zo saai waren (en dat niet verrassend is)

Zelden werd in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zo tam en passief gekoerst. Het resulteerde in een verrassende (Søren Wærenskjold) en meer verwachte sprintwinnaar (Jasper Philipsen). Waarom was het Belgische openingsweekend zo saai?

Laten we eerst beginnen met enkele veelzeggende statistieken. In de Omloop Het Nieuwsblad finishten afgelopen zaterdag 49 renners in dezelfde tijd als winnaar Søren Wærenskjold.

Nooit in de geschiedenis van de Omloop Het Nieuwsblad (of Het Volk) was het pelotonnetje dat om de zege sprintte zo groot. In totaal bereikten ook 155 van de 175 gestarte renners de aankomst in Ninove, of 89 procent. Ook dat was een record.

Daags erna in Kuurne-Brussel-Kuurne werden 57 renners in dezelfde tijd genoteerd als winnaar Jasper Philipsen. Nog eens 32 renners bolden in de slotkilometer uit, en finishten binnen de 14 seconden. Voor een nog grotere groep die in Kuurne om de bloemen sprintte moet je terug naar 2012, toen 110 renners in het zog van Mark Cavendish aankwamen.

De laatste 50 jaar was het nog maar vier keer voorgevallen (in 2021, 1994, 1992 en 1991) dat beide koersen op een sprint met een groep van minstens 25 renners eindigden. Nooit waren de groepen die de slotkilometer ingingen echter zo groot als afgelopen weekend.

Hoe komt dat?

1) Het parcours en het weer

Kuurne-Brussel-Kuurne is traditiegetrouw een gevecht tussen een kopgroep die in de heuvelzone ontstaat en het achtervolgende peloton, dat een sprint wil. Soms houden de vluchters stand, zoals vorig jaar met Wout van Aert, Oier Lazkano en Tim Wellens, en soms wordt het een groepssprint. De laatste 15 edities is de verhouding 8-7.

Dit jaar werd het wel de eerste groepssprint sinds de organisatoren in 2023 de heuvelzone deels verhuisden van de Vlaamse Ardennen naar het Pays des Colinnes, net over de taalgrens. Al blijft de eigenheid van het parcours behouden, met nog een kleine zestig vlakke kilometers na de laatste helling.

Genoeg terrein voor het peloton om het hergroeperen achter de vluchters. Wanneer het dan zonnig weer is, zonder al te veel wind, zoals zondag, helt de balans meestal over naar een groepssprint.

🚴🇧🇪 | Jasper Philipsen geeft zichzelf een fantastisch cadeau door in Kuurne-Brussel-Kuurne naar de winst te sprinten! Kooij slaagt er niet in om uit zijn wiel te komen. 💨🙌



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Fkyj48cc3W — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 2, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook in de Omloop Het Nieuwsblad speelt het parcours en de invloed van het weer een grote rol. Zeker sinds in 2018 de finish verhuisde van Gent naar Meerbeke (2018)/Ninove (vanaf 2019). Met ook een nieuwe, of beter een oude finale: die van de Ronde van Vlaanderen tot 2011, met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg.

Het verwarmde het hart van Ronde van Vlaanderennostalgici, maar een geanimeerd wedstrijdverloop hebben we sindsdien zelden gezien. Met name omdat de huidige finale in een koers van geen 200 kilometer niet meer selectief genoeg is.

De 11 heel licht dalende kilometers tussen de Elverenberg (de op twee na laatste helling) en de voet van de Muur, en de 12 kilometer tussen de top van de Bosberg en de aankomst in Ninove biedt achterblijvers, veelal helpers van sprinters en ook de ‘sprinters’ zelf, te veel kans om terug te keren.

Ja, de Muur en Bosberg zijn lastige hellingen, maar tot grote verschillen leiden die ook niet meer in het peloton van vandaag, waarin het algemene niveau hoger ligt dan ooit. Zeker niet in een peloton waarin ook snelle mannen als Jasper Philipsen en Paul Magnier goed een helling verteren. De Limburger kwam zo als vijfde en zesde boven op de Muur en Bosberg, de pas 20-jarige Fransman als achttiende en tiende.

Beiden zaten in de groep van 18 renners die na de Muur een kleine voorsprong uitbouwde. Die renners kwamen wiel aan wiel boven op de Bosberg en werden daarna ingerekend door een grotere groep van zo’n 30 renners. De sprint was onafwendbaar, ondanks een sterke soloaanval van Stefan Küng, die figuurlijk op een muur van wind botste.

Wellens and Vacek make it look easy to climb the Muur van Geraardsbergen! 🥵



15km to go to Ninove. 👀#OHN25 #FLCS pic.twitter.com/HY6Gi9ofRN — Omloop Nieuwsblad (@OmloopHNB) March 1, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De cijfers over de weinig selectieve finale spreken boekdelen: in de 8 edities met aankomst in Meerbeke/Ninove eindigden gemiddeld 33,5 renners binnen de 30 seconden van de winnaar. In de 10 voorgaande edities, met aankomst in Gent (2008 en 2017), lag dat gemiddelde op slechts 13 renners.

Ja, in 6 van de 8 jongste edities van de Omloop (met de Muur en Bosberg in de finale) soleerden vier renners naar de zege en sprintte twee keer een duo om de overwinning. Maar van die 6 keer eindigde telkens een groep van 13 tot 55 renners op slechts 8 tot 25 seconden achterstand van de winnaar.

Twee keer sprintte een omvangrijke groep voor de bloemen: in 2021 toen Davide Ballerini won (45 renners), en afgelopen zaterdag (49 renners). In 2018 eindigde ook een groep van 55 renners op 12 seconden van solist Michael Valgren.

Rode draad: telkens was het een mooie zonnige dag. En in 2018 en afgelopen zaterdag blies de wind ook stevig op kop in de finale. Dat remt nog meer de aanvalspogingen. Met een sprint tot gevolg.

2) Geen dominante ploeg

De laatste drie jaar werd de Omloop Het Nieuwsblad gedomineerd door (Jumbo)-Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg opende vaak de koers, vaak al van ver. Twee keer ook met Wout van Aert als sturende kopman. In 2022 won hij zo zelf solo, in 2024 werd hij derde, na ploegmaat Jan Tratnik.

In 2023 had de Nederlandse ploeg Van Aert zelfs niet nodig. Toen buitte een oppermachtige Dylan van Baarle hun numerieke meerderheid uit met een sterke solo van 16 kilometer.

Zaterdag was Visma-Lease a Bike collectief veel minder present: alleen Matteo Jorgenson, nochtans hun beste man, zat in de aanloop naar de hellingen telkens goed gepositioneerd, maar vaak in zijn eentje. De rest, opvallend genoeg ook Wout van Aert, zat te ver voor het cruciale sleutelpunt op de smalle Molenberg. Daarna moesten Van Aert en Tiesj Benoot krachten verspillen om in een achtervolgende groep weer terug te keren.

Van Aert had naar eigen zeggen niet de benen, al kwam hij wel als zevende boven op de Muur en als derde op de Bosberg. Maar voor de sprint had hij niet meer genoeg kruit in de benen.

🚴🇧🇪 | Søren Wærenskjold wint Omloop Het Nieuwsblad! Ja, je leest het goied. De Noor zorgt voor een grote verrassing door Magnier en Philipsen te kloppen. Wat een verrassing! 🙌🇳🇴



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/cXfmrVhndz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 1, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Naast Visma-Lease a Bike was er geen andere ploeg die de fakkel kon overnemen en een sprint kon ontlopen. Ook UAE Team Emirates niet, dat nochtans met een sterk blok was afgezakt, zelfs zonder hun almachtige leider Tadej Pogacar. Hun eerste renner in Ninove was Antonio Morgado op de 42e plaats, na een opvallend passief vertoon.

Alpecin-Deceuninck, zonder Mathieu van der Poel, werd zo verrassend de meest dominante ploeg. Niet door aan te vallen, maar door voor Philipsen alles samen te houden in aanloop naar de sprint. Uiteindelijk profiteerde Wærenskjold van de omstandigheden, en een goede positionering in de laatste hectometers. Nadat hij nota bene op de Muur van Geraardsbergen pas als 52e de top had gerond.

Conclusie: zonder Pogacar, Van der Poel en ook Mads Pedersen aan de start, en met een Van Aert nog niet in topvorm en op zijn scherpste gewicht was geen renner of ploeg bij machte om dit parcours én bij tegenwind het verschil te maken.

Dat was ook het geval daags erna in Kuurne, waar Visma-Lease a Bike op twee gedachten hinkte: aanvallen of sprinten met Olav Kooij. Van Aert toonde wel progressie, maar plaatste te laat zijn versnelling. Niet op de Knokteberg waar Tim Wellens aanviel, maar waar de Kempenaar te ver achterin zat, maar op de Kluisberg, waardoor hij in niemandsland terecht kwam met Red Bullrenner Roger Adria, die niet overnam. Al was voorop blijven sowieso moeilijk geweest tegen een jagend peloton vol sprinters.

3) De seizoenskalender

Van 2017 tot vorig jaar eindigde eerst de Abu Dhabi Tour, en vanaf 2019 de UAE Tour in hetzelfde weekend als dat van het Belgisch openingsweekend. Dat creëerde vooral voor Kuurne-Brussel-Kuurne stevige concurrentie, want zeker de laatste jaren trokken de meeste snelle mannen naar het sprintersfestival in de woestijn.

Dat was ook dit jaar zo, alleen vond de UAE Tour een week vroeger plaats dan vorige jaren. Zo konden Jasper Philipsen, Tim Merlier en Olav Kooij deze keer zowel in de Verenigde Arabische Emiraten starten als in Kuurne-Brussel-Kuurne. De twee laatsten werden zelfs speciaal ‘gespaard’ voor zondag. Dat gold ook voor Jonathan Milan. Die reed vorig jaar niet de UAE Tour, maar kwam na een 70e plaats in de Omloop daags erna niet aan de start in Kuurne. Deze keer wel.

🏆 BAM! There it is, the first win of the season! 🎉 @JasperPhilipsen takes the victory in @KuurneBxlKuurne with a powerful sprint after an excellent leadout from his teammates. Kudos to @kaden_groves, Jonas Rickaert and the entire team! 💪👏



📸 @PhotoNewsBe #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/dgBPeLKaBi — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) March 2, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De aanwezigheid van die vier topsprinters had een grote invloed op het wedstrijdverloop, aangezien vooral Soudal Quick-Step (voor Merlier) en Lidl-Trek (voor Milan) na de heuvelzone het overblijvende peloton richting een groepssprint leidde en alle aanvalslust in de kiem smoorde.

Het werd zo de kroniek van de aangekondigde sprint. Ironisch genoeg gewonnen door Jasper Philipsen, wiens ploeg Alpecin-Deceuninck in de finale, in tegenstelling tot zaterdag, minder op kop had gereden. Jonas Rickaert en Kaden Groves konden zich zo sparen en lanceerden perfect hun Limburgse kopman, die zichzelf een mooi verjaardagscadeau schonk.

Na helaas, zoals ook zaterdag, een saaie koers.