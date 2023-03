Waarom we e-sport stilaan niet meer kunnen negeren

Heeft u ooit al gehoord van 100 Thieves, Optic Gaming of G2 Esports? Uw zoon of dochter wellicht wel. De belangstelling voor gameorganisaties, en e-sport in het algemeen, groeit exponentieel.

Voor veel mensen die voor 1985 geboren zijn, blijft de gamewereld iets vreemds. Maar die wereld is nu aan een stevige opmars bezig. Gameorganisaties krijgen veel meer volgers en ook de competitieve vorm van gamen, e-sport, wint aan populariteit.

E-sport boomt

Die organisaties hebben allemaal dezelfde focus. Ze nemen deel aan competities in diverse games en verdienen er een aardig centje bij. Call of Duty, League of Legends, Counterstrike: in al die games wordt er op het hoogste niveau voor veel geld gespeeld. Om een idee te geven: op het grootste toernooi voor Call of Duty valt er een prijzenpot van meer dan 2,5 miljoen euro te winnen.

Net zoals in de klassiekere sporten doen er verhalen over persoonlijkheden stevig de ronde. Seth Abner, beter bekend als ‘Scump’, was tot voor kort een competitieve Call of Duty-speler. Na meer dan tien jaar in de competitie kondigde hij zijn vertrek aan in een video op YouTube. Die video haalde enkele miljoenen views en evenveel interacties. Een teken dat zijn verhaal heel wat mensen bereikte en interesseerde.

Seth ‘Scump’ Abner, hier nog in actie, is een van de bekendste e-sporters ter wereld. © Getty

De wedstrijden zelf halen ook heel wat kijkcijfers. Dagelijks wordt er over de hele wereld competitief gegamed en dat wordt uitgezonden op platformen als YouTube en Twitch. Grote toernooien worden door enkele miljoenen mensen bekeken, live of uitgesteld. Het is big business en bereikt een redelijk groot publiek. Dat publiek bestaat vooral uit jongeren, maar ook heel wat 30-plussers hebben de evolutie meegemaakt en zijn nog steeds geïnteresseerd.

Een mooi voorbeeld daarvan was het grote Counterstrike-toernooi in het Sportpaleis in Antwerpen in mei vorig jaar. Toen zat de concertarena afgeladen vol om de beste spelers van dichtbij aan het werk te zien. Er zat letterlijk evenveel volk voor het e-sporttoernooi als voor een optreden van een grote popartiest. VTM had zelfs de rechten gekocht en zond het live uit op haar online platform VTM GO. De wedstrijden werden geanalyseerd en van commentaar voorzien. Dat een van de grootste zenders van Vlaanderen dat doet, bewijst dat er een publiek voor is.

Het nerdetiket

De opgang van e-sport en gaming in het algemeen heeft veel zaken veranderd. Gamers worden niet langer aangezien als nerds. De voorbije decennia werd er in muziek, films en series een karikatuur geschetst van gamers die ergens in een kelder, zonder vrienden en enige vorm van zonlicht hun toekomst aan het vergooien waren. Dat stereotype beeld heeft plaats gemaakt voor een iets ‘cooler’ imago.

En daar zitten die gameorganisaties voor iets tussen. 100 Thieves bijvoorbeeld, een organisatie opgezet in Los Angeles door Matthew ‘Nadeshot’ Haag, heeft al van aan het begin ook een kledinglijn. Om de zoveel tijd komt er een nieuwe collectie uit met items die best in het dagelijkse leven zouden kunnen gedragen worden. De organisatie gebruiken hun eigen content creators en competitieve spelers als modellen om zo aan hun publiek te tonen dat het niet ‘raar’ is om haar kledij te dragen.

Matthew ‘Nadeshot’ Haag, zelf een ex-speler, richtte zijn eigen e-sportteam op en legde daarbij ook een focus op merchandise. © Getty

Daarnaast zijn er ook meer en meer bekende mensen uit de popcultuur die zich mengen in de sport. De Amerikaanse rapper Drake bijvoorbeeld, heeft banden met 100 Thieves. In 2018 werd hij zelf mede-eigenaar van de organisatie. Post Malone, ook een bekende Amerikaanse rapper, heeft dan weer een link met Optic Gaming, een andere gameorganisatie.

Ook gewone sporters zien dat e-sport aan het groeien is. David De Gea en Gerard Piqué, twee Spaanse voetbalvedetten, hebben zelfs hun eigen team. Ook Thibaut Courtois, onze nationale doelman, heeft al geïnvesteerd in een e-sportorganisatie.

Daarnaast zijn ook grote persoonlijkheden uit de e-sportwereld al enkele keren in primetime op televisie verschenen. E-sporters waren al meerdere keren te gast bij The Tonight Show van Jimmy Fallon nadat ze een groot e-toernooi hadden gewonnen. Op die manier wordt de wereld van het gamen meer en meer geaccepteerd door het brede publiek.



Afscheid van de klassieke tv

Heel wat van die organisaties hebben ook content creators, die onder hun banner video’s maken of livestreamen. De kans is groot dat uw kind al eens de naam ‘Ninja’ heeft laten vallen. Tyler Blevins is één van die content creators die filmpjes maakt over het intussen al vrij algemeen bekende Fortnite. Op zijn hoogtepunt had hij meer dan 600.000 kijkers die op hetzelfde moment naar zijn livestream aan het kijken waren.

Nu, zijn content bereikt de hele wereld. Dan is 600.000 misschien niet zo heel erg veel. Maar het is wel opvallen dat hij evenveel kijkers haalt als een doordeweeks programma op tv. En hij is niet de enige, er zijn honderden voorbeelden van e-sporters die dagelijks live gaan om hun publiek te entertainen. Dat is een van de redenen waarom jongeren steeds minder lineair tv-kijken.

Tyler ‘Ninja’ Blevins werd in 2018 plots een wereldster. © Getty

Het mag duidelijk zijn dat e-sport stilaan zijn plek opeist in de sportwereld. Hoe prominent dat zal zijn, valt nog af te wachten.