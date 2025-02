Waarom Donald Trump als eerste regerende Amerikaans president de Super Bowl zal bijwonen

Tijdens zijn eerste presidentschap bleef Donald Trump (78) weg van de Super Bowl. Zondag zal hij in New Orleans wel present tekenen voor de jaarlijkse hoogmis van het American football. Het is een primeur voor een regerende Amerikaanse president. Waarom gebeurde dat nooit eerder? En waarom doet Trump dat nu wel?

Sinds 1967 is de Super Bowl dé hoogdag voor Amerikaanse sportfans. Het is de finale van de Americanfootballcompetitie NFL en wordt als het grootste jaarlijkse eendagssportevenement ter wereld beschouwd. Tienduizenden toeschouwers en meer dan 110 miljoen Amerikanen buiten het stadion kijken elke keer weer toe.

Eén man was echter nooit te zien in het stadion: de zittende Amerikaanse president. Zelfs een bezoek van de vicepresident aan de Super Bowl is uitzonderlijk. Dat gebeurde slechts drie keer, en is al een hele tijd geleden: Al Gore was de laatste in 1994. Eerder zaten George H.W. Bush, in 1982, en Spiro Agnew, in 1971, in de tribunes.

Eén zittende president gooide wel de munt op voor de wedstrijd: Ronald Reagan, op 20 januari 1985. Weliswaar niet in het stadion, maar vanuit het Oval Office in het Witte Huis. En op een bijzondere dag, want hij had een paar uur ervoor officieel de eed afgelegd voor zijn tweede ambtstermijn als president.

President Ronald Reagan conducted the coin toss at Super Bowl XIX hours after being sworn into his second term. pic.twitter.com/HYMLTEnTLY — White House History (@WhiteHouseHstry) February 5, 2017



In 2002 gooide een ex-president in het stadion zelf, de Superdome in New Orleans, de munt op voor de eerste Super Bowl sinds de aanslagen van 11 september: George H.W. Bush senior. Vier jaar later deed hij dat nog eens in het bijzijn van zijn zoon George W. Bush, en in 2017 met zijn vrouw Barbara Bush.

Dit weekend wordt de traditie gebroken: Donald Trump zal aanwezig zijn in New Orleans. Een primeur.

Sportfeest van verbinding

Hoewel andere presidenten ook Americanfootballfans waren – Bill Clinton nodigde zelfs vrienden en familie uit om vanuit het Family Theater in het Witte Huis naar de Super Bowl te kijken – was geen van hen in de voorbije 58 edities ter plekke aanwezig voor de finale van de NFL-competitie.

Een president die dat moment van eenheid ter plaatse zou ‘verstoren’, werd in het verleden als niet gepast gezien.

De belangrijkste reden is dat een presidentieel bezoek, met zijn hele gevolg, een te zware last zou betekenen voor de logistieke protocollen, en vooral voor de veiligheid. Volgens het Department of Homeland Security is de Super Bowl een van de meest beveiligde events in het land. Mét een president erbij moet de dienst daar nog een laag bovenop leggen.

Een minder officiële reden is dat de Super Bowl een van de zeer weinige evenementen in de VS is die alle Amerikanen nog verbindt, of ze nu Democratisch of Republikeins gezind zijn. De Super Bowl is een sportfeest dat thuis ook vaak in familiekring of met een groep vrienden wordt bekeken. Een president die dat moment van eenheid ter plaatse zou ‘verstoren’, werd in het verleden als niet gepast gezien, zeker in aanloop naar verkiezingen.

Pre-game interviews

Toch maakten sommige zittende presidenten gebruik van de hype rond de Super Bowl om zich te profileren. In 2004 gaf George W. Bush als eerste president een interview in directe aanloop naar de wedstrijd, aan CBS. Het ging weliswaar niet over politiek, het was een lichtvoetige babbel over de wedstrijd.

Het bleef, voor Bush, bij dat ene pre-game-interview. Barack Obama daarentegen maakte er vanaf 2009 een jaarlijkse traditie van, in zijn volledige twee ambtstermijnen.

Donald Trump zette de traditie voort in 2017, maar weigerde in 2018 een pre-game-interview met NBC News. Niet toevallig voor de eerste Super Bowl nadat hij NFL-spelers, onder wie Colin Kaepernick, fel had bekritiseerd. Zij hadden meerdere keren geknield tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied, als protest tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld. Trump spotte later met de dalende kijkcijfers van de NFL, die hij aan de protesten linkte.

Wow, NFL first game ratings are way down over an already really bad last year comparison. Viewership declined 13%, the lowest in over a decade. If the players stood proudly for our Flag and Anthem, and it is all shown on broadcast, maybe ratings could come back? Otherwise worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018



Na de Super Bowl gelaste Trump ook een bezoek van winnaars Philadelphia Eagles aan het Witte Huis af. Die wilden alleen een minidelegatie sturen. Veel (zwarte) spelers weigerden immers Trump te groeten. Waarop de president alsnog een ceremonie hield met zogenaamde Eaglesfans. In werkelijkheid waren het personeelsleden van het Witte Huis.

Hoewel een handvol spelers bleef knielen, verdwenen Trumps aanvallen op de NFL. Dat de kijkcijfers weer stegen, was daar niet vreemd aan. In 2019 en 2020 gaf de president weer vrolijk een pre-game-interview voor elke Super Bowl.

Ook zijn opvolger Joe Biden deed dat in 2021 en 2022. Maar in 2023 en 2024 weigerde hij een interview aan Fox News en CBS News. In aanloop naar de verkiezingen vonden zijn campagnemanagers het beter om elke mogelijke controverse te vermijden.

Daar is Trump niet vies van, want hij zal zondag wel weer een pre-game-interview geven, aan Fox News. Het werd vooraf opgenomen in zijn residentie Mar-a-Lago in Palm Beach. Trump zal daarin spreken over de beslissingen die hij heeft genomen sinds zijn inauguratie.

Nog meer beveiliging

Een primeur is zo’n interview dus niet. Wel dat Donald Trump de Super Bowl zal bijwonen, in de Superdome van New Orleans. Daar was de beveiliging al aangescherpt na de aanslag op 1 januari. Toen reed Shamsud-Din Jabbar met een pick-uptruck in op een groep mensen in Bourbon Street. Veertien mensen kwamen om het leven. Autoriteiten vonden later een ISIS-vlag in de truck en onderzochten de aanval als een terroristische daad.

Met ook de komst van Trump zal de National Security zondag voor, tijdens en na de Super Bowl het volledige scala aan beschikbare beveiligingsmiddelen inzetten. Het maakt de keuze van de president nog opmerkelijker.

Anderzijds is zijn bezoek niet zo verrassend. Trump wil van de grote sportevenementen gebruikmaken om zichzelf wereldwijd in de picture te zetten. Dat zal ook zo zijn op de FIFA World Cup voor clubs in 2025, op de Wereldbeker voetbal voor landenteams in 2026, en op de Olympische Spelen in 2028. Die toernooien vinden allemaal in de VS plaats.

Trump is bovendien vaker te zien op Americanfootballmatchen. Na zijn verkiezing in november woonde hij de collegefootballwedstrijd tussen de Army en de Navy bij, en in oktober ging hij naar een NFL-game tussen de New York Jets en de Pittsburgh Steelers.

🚨BREAKING: Former President Donald Trump has arrived at the #Steelers–#Jets game and the CROWD IS GOING WILD.



Very loud, “USA-USA-USA-USA-USA” CHANTS are being screamed throughout the stadium.pic.twitter.com/QvCjLWioZz — MLFootball (@_MLFootball) October 21, 2024



Ook ook de voorbije jaren en tijdens zijn eerste ambtstermijn bezocht hij geregeld collegewedstrijden. Maar de Super Bowl in 2020 in Miami, in ‘zijn’ Florida, dan weer niet.

Demonstratie van macht

Dat hij dat nu wel doet, heeft deels te maken met zijn demonstratie van macht ten opzichte van iedereen in de NFL die hem heeft uitgedaagd of in twijfel heeft getrokken.

Trump heeft altijd een bewogen relatie met de NFL gehad. Toen de vastgoedmagnaat in de jaren tachtig de Dallas Cowboys wilde opkopen, weigerde een te grote meerderheid van de eigenaars van de andere NFL-clubs dat. Trump kon te weinig financiële garanties voorleggen en bleek toen al een te controversieel figuur.

In zijn eerste ambtstermijn was er dan de clash met de protesterende, knielende spelers, en met de Philadelphia Eagles.

Uitgerekend die Eagles spelen zondag de Super Bowl, tegen de Kansas City Chiefs. Toen zij zich kwalificeerden voor hun derde opeenvolgende finale feliciteerde Trump de Chiefs en bedankte hij de fans van het team die ‘in recordaantallen op mij (MAGA!) hebben gestemd’. Over de kwalificatie van de Eagles repte de president met geen woord.

Toen journalisten hem vroegen om een winnaar van de Super Bowl aan te wijzen, verwees Trump niet toevallig naar hun quarterback Patrick Mahomes. ‘Er is een bepaalde quarterback die een behoorlijk goede winnaar lijkt te zijn.’

Dat Mahomes’ vrouw Brittany Donald Trump openlijk steunde in diens campagne voor de presidentsverkiezingen speelt daarin ongetwijfeld mee. Mahomes zelf zei deze week dat het ‘cool’ zal zijn om voor een zittende president te mogen spelen.

De steun van Trump aan Mahomes, en vice versa, is ook opmerkelijk gezien de vete die de president uitvecht met zangeres Taylor Swift. Zij is de vriendin van Travis Kelce, een bepalende speler van de Kansas City Chiefs, en schaarde zich in aanloop naar de presidentsverkiezingen openlijk achter Kamala Harris.

Waarop Trump op Truth Social postte: ‘I HATE TAYLOR SWIFT!’ In 2020 had Swift Trump al ervan beschuldigd blanke suprematie en racisme aan te wakkeren.



Swifts relatie met Travis Kelce werd vorig seizoen een hype en deed de aandacht voor de NFL en de Chiefs nog toenemen. Vreemd genoeg verklaarde ook Kelce deze week dat hij het ‘een grote eer’ vindt om voor de president, ‘ongeacht wie dat is’, de Super Bowl te mogen spelen. Waarop de vele Swiftfans in een kramp schoten en vonden dat Kelce zijn vriendin niet genoeg had verdedigd tegen Trump.

Geen ‘End racism’

De clash met Swift is niet het enige wat de controverse van Trumps bezoek aan de Super Bowl aanwakkert op social media: voor het eerst sinds 2021 zal er tijdens de match geen ‘End Racism’-boodschap op het veld prijken. Wel ‘Choose Love’ en ‘It Takes All of Us’.

Bewust, op het moment dat Trump aanwezig zal zijn? Volgens de woordvoerder van de NFL niet. ‘Choose Love is toepasselijk, aangezien ons land de afgelopen weken te maken heeft gehad met bosbranden in Zuid-Californië, de terroristische aanslag hier in New Orleans, de vliegtuig- en helikoptercrash nabij Washington en de vliegtuigcrash in Philadelphia.’