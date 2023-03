Voetballers van Afrikaanse origine krijgen vaker rode kaart en spelen minder

Voetballers van Afrikaanse origine beginnen vaker op de bank aan een wedstrijd, krijgen vaker een rode kaart, krijgen minder speeltijd en worden vaker vervangen dan blanke spelers. Dat blijkt uit een discriminatiestudie van de KU Leuven in opdracht van de Belgische voetbalbond, zo meldt Le Soir.

Socioloog Martijn Truys analyseerde gegevens van 385 spelers in de Jupiler Pro League tijdens het seizoen 2019-2020 met focus op de etnische parameter. Uit het onderzoek blijkt niet alleen het nadeel dat spelers van Afrikaanse origine hebben. Ze blijken ook oververtegenwoordigd in de aanval, terwijl ze zelden in doel staan.

Omgekeerd zijn blanke spelers veel vaker te vinden in de verdediging en hebben ze vijf keer meer kans om in doel te staan. Een eerdere studie onder Belgische jeugdspelers kwam al tot gelijkaardige vaststellingen.