Zweden-België: de verwachtingen zijn nog eens ouderwets laag

Vanavond trappen de Rode Duivels de kwalificatiecampagne voor het EK 2024 op gang. Kersvers bondscoach Domenico Tedesco krijgt bij zijn debuut Zweden voorgeschoteld. Een gezondheidswandeling wordt het niet.

Sinds de kwalificatiecampagne voor het WK 2014 in Brazilië vertoefden de Rode Duivels en bij uitbreiding heel voetbalminnend België in hogere sferen. Romelu Lukaku scoorde twee keer in de voorlaatste wedstrijd tegen Kroatië en de trein was vertrokken. Vanaf dat moment veranderde alles, ook het niveau van onze tegenstanders in de kwalificatierondes. Partijen tegen landen als Wales, San Marino en Andorra werden zo goed als altijd met het grootste gemak gewonnen. De gouden generatie moest en zou bevestigen.

Na de desillusie van het wereldkampioenschap in Qatar staan de Rode Duivels weer met beide voeten op de grond. Het WK was een broodnodige realitycheck, die een nieuw tijdperk inluidde. De zelfverzekerdheid die de nationale ploeg zo lang uitstraalde, is verdwenen. Alleen al daarom wordt de partij tegen Zweden heus geen gezondheidswandeling.

Geen vlekkeloze aanloop

De eerste weken van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco waren op z’n zachtst gezegd geanimeerd. Zijn eerste selectie was vernieuwend maar werd niet door iedereen positief onthaald, vooral niet door de entourage van KRC Genk, de club van de gepasseerde spelers Mike Trésor en Bryan Heynen. Daar kwam deze week nog het vertrek van Peter Bossaert bovenop. De ceo van de voetbalbond kreeg zijn ontslag nadat hij op eigen houtje zijn contract zou hebben aangepast.

De eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco was meteen voer voor discussie. © Getty

Met Tedesco’s selectie is er op zich weinig mis. De Duitser kiest voor een aantal frisse elementen en doet dus waar iedereen naar smachtte tijdens de laatste jaren van zijn voorganger, Roberto Martinez. De communicatie kon wel beter. De uitleg die hij gaf bij het uitvallen van Jérémy Doku en de selectie van Dennis Praet en Thomas Meunier, spelers die bij hun buitenlandse clubs vaak niet eens op de bank zitten, was twijfelachtig.

The great reset

Anders dan in 2016, toen Roberto Martinez overnam van Marc Wilmots, is dit een vrijwel volledige herstart. Een nieuwe staf, slechts vier overblijvers van de ploeg die in 2014 de kwartfinale haalde in Brazilië, een nieuwe slogan (#WirSchaffenDas) en ook een nieuwe kapitein (Kevin De Bruyne). Dan is het geen cadeau om meteen tegen Zweden te spelen.

De Rode Duivels zullen aantreden met een onuitgegeven opstelling. Romeo Lavia zal waarschijnlijk debuteren, Leandro Trossard zal een belangrijke rol krijgen en ook de verdediging zal omgegooid worden. Het is nog maar de vraag of al die nieuwe puzzelstukken meteen in elkaar zullen klikken in die eerste, belangrijke wedstrijd. In dat opzicht was het misschien beter geweest om eerst de oefenpartij tegen Duitsland te spelen.

Ibrahimovic

Intrinsiek zijn de Rode Duivels sterker dan de Zweden. Dat de 41-jarige Zlatan Ibrahimovic nog opgeroepen is, toont aan dat er op offensief vlak weinig opties zijn voor de Zweedse bondscoach Janne Andersson. Ook hij beseft dat hij voor een zware opdracht staat: ‘We willen absoluut naar het EK. België is favoriet in de groep maar we zijn niet kansloos. Als we het op onze manier aanpakken, dan is er misschien wel iets mogelijk’.

Zlatan Ibrahimovic blijft alle aandacht naar zich toe trekken bij Zweden. © Getty

In de selectie van de tegenstander zitten nog een paar mooie namen: Emil Forsberg van Leipzig, Alexander Isak van Newcastle en Dejan Kulusevski van Tottenham. Maar het is toch vooral Ibrahimovic die de aandacht naar zich toe trekt. Als de spits van Milan er zin in heeft, kan hij nog altijd wegen op een verdediging en zijn team naar een resultaat stuwen. Desondanks kon het team van Andersson zich niet plaatsen voor het voorbije WK en degradeerde het ook in de Nations League. Ook voor de Zweden is deze campagne een nieuwe start.

Zweden is weliswaar geen topland als Spanje of Frankrijk, maar toch van een ander kaliber dan de tegenstanders die België meestal treft in de kwalificatieronde voor een groot toernooi. De kans dat het 0-5 wordt, is dus eerder klein. Anders dan in de aanloop naar de vorige WK’s en EK’s is het zelfs mogelijk dat de eerste groepsmatch geen drie punten oplevert.