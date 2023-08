WK vrouwenvoetbal: Spanje klopt Zweden en staat voor het eerst in de finale

Spanje heeft zich dinsdag voor het eerst geplaatst voor de finale van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Het versloeg in de halve finales Zweden met 2-1 in Eden Park in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

La Roja had het meeste balbezit in de eerste helft, maar botste op een verdedigend sterk Zweden. Het team van Peter Gerhardsson kwam opzetten vlak voor de pauze, maar dat resulteerde niet in een doelpunt.

De wedstrijd leek geen goals voort te brengen, tot Salma Paralluelo in de 81ste minuut haar duivels ontbond. De winger, die even voordien tweevoudig Gouden Bal-winnares Alexia Putellas was komen aflossen, kreeg de bal voor de voeten na slecht wegwerken van Jonna Andersson. Paralluelo trapte het leer genadeloos in de rechterbenedenhoek.

Finale tegen Australië of Engeland

Zeven minuten later hing Rebecka Blomqvist de bordjes in evenwicht. Lina Hurtig bracht met het hoofd de bal tot bij de spits, die met een volley de Spaanse doelvrouw Cata Coll verschalkte. De Zweden werden echter snel van hun wolk gehaald door de Spaanse kapitein Olga Carmona (90.), die van aan de rand van de zestienmeter via de lat de 2-1 op het scorebord trapte.

In de finale neemt Spanje het op tegen de winnaar van het duel tussen Australië en Europees kampioen Engeland. Die halve finale staat woensdag om 12 uur op het programma. Spanje, nummer zes op de FIFA-ranking, gaat zondag in de eindstrijd op zoek naar een eerste wereldtitel. Tot deze editie was de beste WK-prestatie van de Spanjaarden een stek in de achtste finales in 2019.

Zweden speelt zaterdag de troostfinale. Het nummer drie op de FIFA-ranking moet nog langer wachten op een eerste grote trofee sinds het EK van 1984 (goud). Op dit WK schakelden de Zweden de tweevoudige regerende wereldkampioen VS uit in de achtste finales.