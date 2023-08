WK vrouwenvoetbal: Engeland wipt Australië en speelt finale tegen Spanje

Engeland heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De Europese kampioen versloeg in de halve finales in Sydney gastland Australië met 3-1. In de finale wacht zondag Spanje.

Australië kon rekenen op de luide steun van het thuispubliek en begon enthousiast aan het duel. Engeland liet wel niet over zich heen lopen en kwam na 36 minuten op voorsprong, toen Toone de bal lekker met een schuine trap in de bovenhoek ramde. Sterspeelster Kerr (63.) bracht Australië even na het uur met een al even knappe trap op gelijke hoogte. Via Hemp (71.) en Russo (86.) trok Engeland toch het laken naar zich toe.

Spanje plaatste zich dinsdag als eerste voor de finale. La Roja versloeg in haar halve finale na een spectaculair slot, waarbij alle doelpunten in de laatste negen minuten vielen, Zweden met 2-1.

Eerste wereldtitel

Zondag (12 uur) vechten Spanje en Engeland in het Stadium Australia in Sydney om de wereldtitel in hun eerste WK-finale. Voor Spanje, zesde op de FIFA-ranking, was tot deze editie de beste WK-prestatie een stek in de achtste finales in 2019. Ook de Engelse vrouwen mikken op hun eerste wereldtitel. The Lionesses (FIFA 4) deden voordien nooit beter dan een derde plaats (in 2015).

Zweden en Australië spelen zaterdag (10 uur) in Brisbane de troostfinale. Zweden (FIFA 3) kan zo haar derde plaatsen van de WK’s in 1991, 2011 en 2019 evenaren. De beste WK-prestatie van de Blågult is een tweede plaats in 2003. Australië (FIFA 10) deed in het verleden nooit beter dan een plek in de kwartfinales. De Verenigde Staten, die de twee vorige edities wonnen (2015 en 2019), sneuvelden dit WK in de achtste finales na strafschoppen tegen Zweden.