Wint Anderlecht dit weekend de Champions League in het zaalvoetbal?

De zaalvoetbalploeg van RSC Anderlecht doet het momenteel een pak beter dan de veldvoetbalploeg. RSCA Futsal speelt vrijdagavond de halve finale van de Futsal Champions League. Tegenstander is topfavoriet Sporting Lissabon.

Vrijdagavond mag Anderlecht de halve finales in de Final Four aanvatten. Daarin maken de beste vier teams van Europa onderling uit wie zich voor een jaar tot Europees kampioen mag kronen. Behalve RSCA Futsal gaat het om het Spaanse Mallorca Palma Futsal en de Portugese teams Benfica en Sporting Lissabon. De wedstrijden worden in Palma gespeeld.

RSCA Futsal doorliep de twee groepsfases ongeslagen. Zelfs de regerende Europese kampioen, het futsalteam van FC Barcelona, slaagde er niet in de Brusselaars te verschalken. De wedstrijd eindigde spectaculair op 5-5.

De manschappen van trainer Luca Cragnaz, die zelf de Champions League al eens won als speler, bekampen vrijdagavond meteen de topfavoriet. Sporting Lissabon won de Champions League al twee keer. Trainer Cragnaz vertrok desondanks met stevige ambities naar Mallorca. ‘We gaan niet alleen naar Palma om de Final Four te spelen. We gaan erheen om de Final Four te winnen’, verkondigde hij op de socialemediakanalen van de club.

Anderlecht trof eerder dit seizoen ook al eens een andere ex-winnaar: Benfica. Paars-wit won tegen de Portugese grootmacht met 4-1, al ging het toen ‘maar’ om een vriendschappelijke galawedstrijd. Als Anderlecht zijn halve finale wint, dan speelt het zondagavond de finale tegen Benfica of Mallorca Palma Futsal.

Halle-Gooik

RSCA Futsal is een relatief nieuw project: in maart 2022 fuseerde RSC Anderlecht met FP Halle-Gooik. Die club was in eigen land al lange tijd ultradominant. Toch slaagde Halle-Gooik er nooit in zijn successen door te zetten op Europees niveau. De fusie met het ‘grote’ RSC Anderlecht bracht de nodige organisatie en middelen. Met succes: dit seizoen al strijdt de club al mee voor de hoofdprijs in de Futsal Champions League. In de Belgische competitie is RSCA Futsal ongeslagen op weg naar de titel.

Lieven Baert, voormalig manager van FP Halle-Gooik en nu van RSCA Futsal, gaf in een van zijn eerste interviews na de fusie al aan dat samenwerken met zo’n topclub het ontbrekende puzzelstukje was. ‘We blijven met dezelfde mensen werken’, zei hij bij VRT NWS. ‘Maar zij worden nu bijgestaan door de grote organisatie die Anderlecht is. En dat is de missing link die we als zaalvoetbalclub nodig hadden om een Europees topteam te worden.’