Wie is die Thaise voorzitter van OHL die laptops uitdeelt aan kansarme jongeren?

De klad zit erin bij Oud-Heverlee Leuven, maar Aiyawatt Srivaddhanaprabha blijft zonder morren de rekeningen betalen.

Over buitenlandse clubeigenaren wordt veel lelijks verteld en doorgaans is dat zeer terecht. Wat lokt hen immers naar het Belgische voetbal? De regels zijn los en de controle op de regels nog losser, luidt het korte antwoord. Ons profvoetbal staat bekend als een fiscaal eldorado voor de handel in spelers, met lage instapkosten. De armlastige clubs stellen geen vragen, ook niet over de mogelijk onfrisse oorsprong van het kapitaal dat de buitenlandse eigenaar inbrengt. Maar Aiyawatt Srivaddhanaprabha lijkt een ander verhaal. De 38-jarige Thai erfde Oud-Heverlee Leuven van zijn vader, die de club kocht in 2017. Weinig Leuvenaars hebben al persoonlijk kunnen spreken met Srivaddhanaprabha, die de studentenstad zelden bezoekt. Toch vertoont zijn voorzitterschap geen tekenen van het snelle geldgewin dat je bij andere clubs aantreft.

Hoewel het financiële beleid van Oud-Heverlee Leuven bekendstaat als zuinig moet Srivaddhanaprabha elk seizoen 10 à 15 miljoen euro schuld aanzuiveren. Zonder meevallers op de transfermarkt blijft het Belgische profvoetbal een bodemloze put. De voorzitter pikt de rekening op via kapitaalsverhogingen: de club hoeft ze dus niet terug te betalen. Onder impuls van de Thaise familie begon OHL een ambitieus jeugdproject, geleid door de gewezen jeugdcoördinator van Club Brugge. Dat is zaaien om te oogsten, maar voorlopig kost het meer dan het opbrengt.

De beste jeugdspelers worden bovendien keer op keer weggeplukt door grotere clubs. Srivaddhanaprabha investeert in vrouwenvoetbal – de vrouwen van OHL staan ongeslagen aan kop in eerste klasse – en er kwam een uitgebreide communitywerking rond allerhande goede doelen. Clubcoaches geven training in moeilijke buurten. Er werden OHL-teams opgericht voor vluchtelingen, daklozen en voor kinderen met een beperking. Tijdens de coronaperiode deelde de Thaise voorzitter laptops uit aan kansarme jongeren, zonder dat het in de pers kwam. Veel edelmoedigheid, veel investeringen zonder return.

Monopolie

Wie is Aiyawatt Srivaddhanaprabha? De familie maakte fortuin met taksvrije winkels in Thailand en Macau. Vichai Srivaddhanaprabha, vader van de OHL-eigenaar, verwierf een monopolie, met toestemming van de Thaise staat. De King Power-groep bezit negen grote taksvrije winkelcentra in luchthavens en, controversiëler, in grote toeristentrekpleisters. King Power leed fel onder het reisverbod tijdens de pandemie. De Thaise voorzitter meldde toen dat de vinger even op de knip moest bij OHL. Die zorgen zijn voorbij: door de Thaise toerismeboom na corona zou het vermogen van Srivaddhanaprabha zijn verdubbeld, naar 3,3 miljard euro.

De voetbalgekke Vichai Srivaddhanaprabha kocht in 2010 Leicester City, destijds een club in de Engelse tweede klasse. Leicester promoveerde en zorgde in 2016 voor de grootste stunt uit de moderne geschiedenis van het clubvoetbal: het won de Premier League. Eén jaar later kocht de Thai Oud-Heverlee Leuven, opnieuw een club uit tweede klasse. In 2018 overleed Vichai Srivaddhanaprabha bij een helikopterongeluk, vlak naast het stadion van Leicester City. De club trok een standbeeld op voor de Thaise magnaat. Op een gedenkplaat staat dat hij de fans ‘het recht had gegeven om te dromen’. Vichai Srivaddhanaprabha heeft vier kinderen, maar zoon Aiyawatt bleek de uitverkoren erfgenaam. Hij is ceo van de King Power-groep, waar Leicester en Leuven deel van uitmaken.

Hapering

Bij de twee clubs is weinig veranderd sinds de zoon aan het roer staat, maar toch zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. Leicester City degradeerde vorig jaar uit de Premier League. Oud-Heverlee Leuven kon dit seizoen nog maar twee keer winnen. Dat Westerlo en KV Kortrijk nog slechter startten, is geen troost: dit seizoen spelen de laatste vier in de stand een aparte slotcompetitie om te beslissen wie zakt. Het zit er dik in dat OHL daarbij zal zijn, en toch stormt het niet op Den Dreef, al moest trainer Marc Brys intussen plaats ruimen. ‘Paniek is een slechte raadgever. Dit is maar een tijdelijke hapering op de weg naar succes’, suste Srivaddhanaprabha intern. Hij blijft overtuigd van het potentieel van OHL.