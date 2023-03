Voorbeschouwing Champions League: glansrol voor Lukaku?

Deze week staat het tweede deel van de achtste finales van de Champions League op het programma. Liverpool trekt met de moed der wanhoop naar Real Madrid en Manchester City is nog niet klaar met Leipzig.

Nadat vorige week Club Brugge zijn meerdere moest erkennen in een bijzonder sterk spelend Benfica en Bayern München de sterren van PSG wandelen stuurde, is er opnieuw Champions League-voetbal deze week. Op dinsdag is er Porto-Inter en Manchester City-Leipzig, woensdag kunt u kijken naar Napoli-Eintracht Frankfurt en Real Madrid-Liverpool.

Inter kijkt naar Lukaku

Wanneer je zoals Inter Milaan tweede staat in de Serie A, met 18 punten achterstand op leider Napoli, dan zet je beter alles op de Champions League. In de heenwedstrijd tegen Porto wisten de Milanezen al een kleine voorsprong te nemen. Het werd 1-0, dankzij een late goal van Romelu Lukaku. De Rode Duivel is stilaan opnieuw de oude na een lange periode van blessureleed. Ook dit weekend was hij trefzeker, bij een 2-1 verlies tegen Spezia scoorde hij het enige doelpunt voor Inter vanaf de penaltystip.

Door die vele blessures beleefde Lukaku nog niet veel plezier aan zijn uitleenbeurt in Italië. Zijn seizoen zou dan ook voor een stukje gered worden mocht Inter het halen van Porto. Met een goede loting kan het misschien wel nog verder kijken dan, aangezien het enkel nog maar op de Italiaanse beker en de Champions League moet focussen.

Het penaltydoelpunt van Romelu Lukaku was niet genoeg om Inter de zege te bezorgen dit weekend tegen Spezia. © getty

Ook Porto mag in de nationale competitie stilaan zijn titelambities opbergen. Het staat zeven punten in het krijt tegenover Benfica, met nog tien wedstrijden te gaan. Een inhaalrace is nog mogelijk, maar het wordt aartsmoeilijk. Benfica verloor tot nu toe slechts zeven punten over het hele seizoen. Inter en Porto hebben dus allebei nog maar één groot doel. Porto heeft dinsdagavond het thuisvoordeel, maar moet het wel doen zonder de geschorste verdediger Otávio.

Speelt Manchester City de twijfels weg?

Pep Guardiola, coach van Manchester City, mist nog maar één prijs bij The Citizens en dat is de Champions Leaguetitel. Elk jaar loopt er wel iets mis. Ook nu is het team nog niet zeker van een ticket voor de kwartfinales. Het raakte in Leipzig niet verder dan een gelijkspelletje en verkeert de laatste weken zeker niet in een bloedvorm. In de Engels competitie behaalt City wel resultaten, maar het slaagt er niet in om zijn oude, flitsende spel op de mat te leggen.

Ook dit weekend was dat geval. Manchester City kwam slechts tot vier schoten op doel tegen Crystal Palace en moest wachten tot spits Erling Haaland laat in de wedstrijd een elfmeter binnentrapte om de overwinning op zak te steken. Kevin De Bruyne moest plaatsnemen op de bank en dat is al niet meer de eerste keer. Een van de zovele gekke kronkels van de Spaanse coach van City, of is er meer aan de hand?

Na al zijn Premier League-titels heeft Pep Guardiola nog maar een doel als trainer van Manchester City: de Champions League winnen. © Getty

Bij Leipzig blijven ze wel op hun hoede voor de Engelse grootmacht. De Duitsers willen uitgaan van eigen sterkte, maar beseffen maar al te goed wat er hen te wachten staat. Daarnaast kan het team van coach Marco Rose niet op volledige sterkte aantreden. Het Franse supertalent Cristopher Nkunku zal de wedstrijd missen door een hamstringblessure. Het was hij die in 2021 nog een hattrick scoorde tegen City in een spectaculaire 6-3 nederlaag, toen in de groepsfase van de Champions League.

Manchester City zal het zeker niet cadeau krijgen tegen Leipzig, dat kan bogen op een strakke organisatie onder leiding van verdedigers Willy Orban en WK-sensatie Josko Gvardiol, en dat tegelijk kan rekenen op een in topvorm verkerende Emil Forsberg in de aanval.

Napoli op ramkoers

De koploper van de Italiaanse competitie lijkt een van de grote kanshebbers te zijn voor de eindoverwinning in de Champions League. Week na week doet de offensieve tandem Osimhen-Kvaratskhelia de Napolitaanse fans glunderen en ook defensief valt er weinig op aan te merken. Coach Luciano Spaletti strooide afgelopen weekend met lof voor zijn Zuid-Koreaanse verdediger Kim Min-Jae: ‘Hij is voor mij op dit moment de beste verdediger ter wereld. Per match doet hij 20 ongelofelijke acties.’

De heenwedstrijd eindigde op 0-2 in het voordeel van Napoli, dat geen spaander heel liet van Eintracht Frankfurt. 70% balbezit, een resem aan kansen en een rode kaart bij de Duitsers leidden uiteindelijk tot een makkelijke overwinning voor de Napolitanen. Het varkentje lijkt dan ook al gewassen.

Kim Min-Jae is in zijn eerste seizoen bij Napoli al meteen vaste waarde. © Getty

Kan Frankfurt nog tegenstribbelen? De kans is klein. Het nummer zes uit de Bundesliga beleeft een onregelmatig seizoen en zal nog moeten knokken om volgend jaar opnieuw een plaatsje in de Champions League te bemachtigen. Bovendien kan het niet rekenen op Randal Kolo Muani. De Franse spits pakte die ene rode kaart in de heenwedstrijd. De sterren staan dus gunstig voor Napoli, dat misschien wel de revelatie van het seizoen kan worden.

Liverpool hoopt op een nieuwe remontada

Liverpool-Real Madrid was hét kijkstuk van de heenronde. Zeven doelpunten, flaters van de doelmannen langs beide kanten en een hels tempo. The Reds kwamen 2-0 voor, maar nog voor de rust keerde Madrid de situatie helemaal om. Het werd uiteindelijk nog 2-5, een score die je niet vaak tegenkomt in deze fase van het toernooi. Het leverde een heerlijke pot voetbal op, die de magie van de Champions League nog eens volledig in de verf zette.

Het was ook een opsteker voor Real Madrid, want in de competitie loopt het niet echt vlot. De koelbloedigheid waarmee het vaak voor de dag komt in de Champions League, is soms ver te zoeken in La Liga. Maar ook Liverpool is geen toonbeeld van stabiliteit. Het gaf Manchester United twee weken geleden nog een pak voor de broek (7-0), maar ging afgelopen weekend de boot in bij kelderploeg Bournemouth.

Drie goals ophalen tegen een uitgekookt Madrid, makkelijk is anders. Maar Liverpool heeft in het verleden al bewezen dat het niet vies is van een huzarenstukje. Denk maar aan die wonderlijke avond in 2019 toen Divock Origi zijn team voorbij Barcelona loodste, met onder andere dat fenomenale doelpunt op hoekschop (zie hieronder). De Rode Duivel werd op slag een cultheld. Om maar te zeggen: er zijn al gekkere dingen gebeurd in de Champions League.