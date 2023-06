Met een onuitgegeven elftal, zonder aanvoerder Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Amadou Onana en Leandro Trossard, hadden de Rode Duivels zaterdagavond een klasseflits van Romelu Lukaku nodig om in eigen huis een punt uit de brand te slepen tegen groepsleider Oostenrijk, op de derde speeldag in groep F van de EK-kwalificaties.

De Belgen waren na een twintigtal minuten op achterstand gekomen in een kolkend Koning Boudewijnstadion, na een owngoal van Orel Mangala. Dat was een serieuze domper, want alles was in het werk gesteld om er een feestavond van te maken. Na de uitstekende resultaten eind maart, met zeges in Zweden en Duitsland, had de twaalfde man zich weer volledig achter de Duivels geschaard.

“Het was een lastige wedstrijd, met veel intensiteit. Het verschil was dat Oostenrijk die intensiteit vanaf de eerste minuut op het veld wist te brengen, en wij pas na een halfuur. Ik was dan ook niet tevreden over onze eerste helft”, analyseerde bondscoach Domenico Tedesco na afloop. “Wij moeten er meteen volledig durven invliegen. We wisten nochtans dat Oostenrijk sterk was. Excuses zoeken we dan ook niet. Gaandeweg in de eerste helft kwam er beterschap en na de pauze zagen we de echte Rode Duivels, met veel wil om te winnen en ook kansen om die zege nog te pakken. Dat gebeurt uiteindelijk niet en dan moet je voldoening nemen met dat gelijkspel, wetende dat je 0-1 hebt achtergestaan.”