Saudi-Arabië is enige kandidaat om WK Voetbal in 2034 te organiseren

Nadat Australië zich terugtrok, is Saudi-Arabië het enige land dat zich kandidaat heeft gesteld om het WK mannenvoetbal in 2034 te organiseren. Dat heeft Wereldvoetbalbond FIFA dinsdag bekendgemaakt.

Eerder dinsdag, de deadline voor kandidaturen, raakte bekend dat Australië geen kandidaat meer is voor het WK van 2034. ‘Na rijp beraad hebben wij beslist om geen kandidatuur in te dienen voor dat WK’, liet de Australische voetbalfederatie Football Australia weten in een persmededeling. De weg voor Saudi-Arabië lag zo helemaal open. Het land uit het Midden-Oosten, buurland van Qatar dat eind vorig jaar al een controversieel WK mocht organiseren, is nu de enige overgebleven kandidaat.

Enkel landen uit Azië of Oceanië kwamen in aanmerking voor de kandidatuurstelling voor 2034. Een handigheidje van de FIFA, die begin oktober onaangekondigd het WK van 2030 toewees aan Spanje, Portugal en Marokko. De eerste drie wedstrijden werden aan Uruguay, Argentinië en Paraguay verpatst, ter ere van de honderdste verjaardag van het WK. De eerste editie werd in 1930 immers in Uruguay gehouden.

De bevoegde instanties van de FIFA moeten de toewijzing van de WK’s van 2030 en 2034 nog officieel bekrachtigen – wat in principe een formaliteit zal zijn. Normaal zal dit gebeuren op een congres van de Wereldvoetbalbond in het laatste kwartaal van 2024.

Mensenrechten

Saudi-Arabië zet sinds enkele jaren fors in op voetbal en had ook zijn pijlen gericht op het WK van 2030. Mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch steigeren nu al. ‘Nauwelijks een jaar na de mensenrechtencatastrofe op het WK in Qatar, heeft FIFA blijkbaar zijn lesje nog niet geleerd’, klonk het afgelopen weekend in een mededeling van HRW. ‘Het zomaar toewijzen van dergelijke events van meerdere miljarden dollars zonder “due diligence” en enige vorm van transparantie kan leiden tot corruptie en grove mensenrechtenschendingen. De mogelijkheid dat FIFA het WK van 2034 toewijst aan Saoedi-Arabië, bewijst dat de Wereldvoetbalbond een schijnvertoning houdt met betrekking tot mensenrechten.’