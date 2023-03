Rode Duivels winnen voor het eerst sinds 1910 van Duitsland

De Rode Duivels hebben dinsdagavond een oefeninterland met 2-3 gewonnen van Duitsland, na een spektakelstuk.

In het zo goed als uitverkochte RheinEnergie-stadion van FC Keulen was Kevin De Bruyne met twee assists, voor Yannick Carrasco (6.) en Romelu Lukaku (9.), en een doelpunt (78.) de absolute uitblinker. Voor de Duitsers scoorden Niclas Füllkrug (44. pen) en Serge Gnabry (87.).

Het werd een historische zege van de Belgen, want de laatste Belgische overwinning tegen Duitsland dateerde van 1954. De laatste zege op Duitse bodem zelfs van 1910. Duitsland daarentegen was reeds dertien wedstrijden op rij ongeslagen in oefenduels.

Na de eerdere 0-3 zege van vrijdag in Zweden starten de Belgen zo met een perfect rapport onder Domenico Tedesco.

De eerstvolgende afspraak voor de Rode Duivels volgt op zaterdag 17 juni, met een thuiswedstrijd in de EK-kwalificaties tegen Oostenrijk. Drie dagen later, op dinsdag 20 juni, sluiten ze het seizoen – niet voor het eerst – af met een verplaatsing naar Estland.