Rode Duivels winnen van Zweden na hattrick van Lukaku: 0-3

De Rode Duivels zijn vrijdagavond de kwalificaties voor het EK van volgend jaar in Duitsland gestart met een erg vlotte zege in Zweden. In de Friends Arena in Solna werd er in de eerste interland met Domenico Tedesco als bondscoach met 0-3 gewonnen, na een hattrick van Romelu Lukaku (35., 49. en 83.).

Tedesco start zo met een uitstekend rapport bij de Duivels, die zoals verwacht in een 4-4-2 opstelling aan de aftrap waren verschenen. Dat is een stijlbreuk met het tijdperk onder Roberto Martinez, die steevast voor een verdediging met drie koos. Met PSV-winger Johan Bakayoko liet de Italiaanse Duitser een eerste speler debuteren. Hij leverde meteen een assist af voor het derde doelpunt van Lukaku. Bij de eerste twee goals was Dodi Lukebakio de aangever.

In de groep van de Belgen zijn er vijf teams ingedeeld en daardoor zijn Kevin De Bruyne en co de komende speeldag vrij. Om dat op te vangen, werken ze dinsdagavond een oefeninterland af in Keulen tegen EK-organisator Duitsland. De eerstvolgende wedstrijd met inzet volgt pas op zaterdag 17 juni. Dan zakt Oostenrijk, dat vrijdagavond opende met een 4-1 zege tegen Azerbeidzjan, naar het Koning Boudewijnstadion af. Drie dagen later sluiten de Duivels – niet voor de eerste keer – het seizoen af met een verplaatsing naar Estland.