Rode Duivels sluiten seizoen af in Estland, daags na de kwestie Courtois

De Rode Duivels staan dinsdagavond in de A. Le Coq Arena in de hoofdstad Tallinn op de vierde speeldag in groep F van de EK-kwalificaties voor hun seizoensafsluiter tegen Estland. Drie punten en een degelijke prestatie zijn dan een must na het puntenverlies van zaterdag in eigen huis tegen Oostenrijk (1-1).

De aanloop naar het duel werd echter volledig gedomineerd vanwege de plotse afzegging van doelman Thibaut Courtois. Nadat de spelers zondag een vrije dag hadden gekregen, zoals wel vaker gebeurt na de eerste interland in een tweeluik, meldde hij zich zondagavond niet opnieuw aan in het spelershotel in Tubeke.

Maandagvoormiddag, nadat het nieuws was uitgelekt, bevestigde de Belgische bond vervolgens dat de nummer een van Real Madrid niet zou meetrainen en dus ook niet zou afreizen naar Estland, waar Matz Sels in doel zal staan. Nummer twee Koen Casteels is immers vanwege een blessure out.

Tedesco gaf maandagavond in een volgepakt perszaaltje in de A. Le Coq Arena in Tallinn tekst en uitleg bij de gebeurtenissen. Aan de basis van de plotse afzegging lag een dispuut omtrent de aanvoerdersband. Vanwege de afwezigheid van Kevin De Bruyne ging die zaterdagavond tegen Oostenrijk naar Romelu Lukaku en dat zou Courtois als een gebrek aan respect ervaren hebben.

Nochtans was er op voorhand in een gesprek met de bondscoach afgesproken dat het om een beurtrol zou gaan en dat de doelman in Estland als aanvoerder van de Duivels het veld zou mogen betreden. De bondscoach betreurde de beslissing van zijn doelman en probeerde hem nog te overhalen, maar Courtois kwam er niet meer op terug.

Meer nog, de doelman reageerde achteraf scherp met een mededeling, waarin hij de uitspraken van Tedesco tegensprak. De volledige vertrouwensbreuk is daarmee een feit. Nadat er eind maart nog (blinde) euforie was vanwege de resultaten en het geleverde spel tegen Zweden (0-3) en Duitsland (2-3) leerde de thuiswedstrijd tegen Oostenrijk (1-1) vooral dat de nationale elf een ploeg in opbouw is, die vooralsnog heel veel moeite heeft om de afwezigheid van dragende spelers op te vangen.

Zo waren tegen Oostenrijk onder meer Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Amadou Onana er niet bij en dat werd vooral centraal op het middenveld hard gevoeld.

In Estland is Vertonghen er weer bij, maar Courtois dus niet. Matz Sels zal dan ook in doel staan. Leander Dendoncker moest geblesseerd afhaken. Een verplaatsing naar Estland, dat met vijf achterin speelt, is ook een uitgelezen moment om een keer een driemansverdediging uit te proberen, terwijl er in de vorige interlands altijd met vier achterin gespeeld werd. Al te veel verrassingen in de basiself worden er niet verwacht.