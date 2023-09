Voetbal Rode Duivels hebben ticket voor EK bijna op zak: 5-0 tegen Estland

BRUSSEL, BELGIUM - SEPTEMBER 12: Romelu Lukaku of Belgium celebrates 3-0 with Wout Faes of Belgium, Orel Mangala of Belgium, Timothy Castagne of Belgium during the EURO Qualifier match between Belgium v Estonia at the King Baudouin Stadium on September 12, 2023 in Brussel Belgium (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images) © AFP