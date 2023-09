Rode Duivels groepsleider na felbevochten zege in Azerbeidzjan: ‘We kunnen en moeten beter’

De Rode Duivels hebben zaterdagnamiddag met 0-1 (rust: 0-1) gewonnen op bezoek bij Azerbeidzjan, op de vierde speeldag in groep F van de EK-kwalificaties. Yannick Carrasco (38.) zorgde voor het enige doelpunt in de Dalga Arena, in de buurt van de hoofdstad Bakoe.

Een vijftal minuten waren er gespeeld toen de Belgen voor het eerst de neus aan het venster staken op de erbarmelijke grasmat in de niet eens volgelopen Dalga Arena. Romelu Lukaku draaide zich knap vrij en legde af voor Leandro Trossard, die zijn plaatsbal tegen de paal zag belanden. Deze keer was het Trossard die centraal de positie innam van de afwezige Kevin De Bruyne. Yannick Carrasco en Johan Bakayoko, die de voorkeur had gekregen op Dodi Lukebakio, stonden zo op de flanken. Centraal vormden Youri Tielemans en Amadou Onana een dubbele 6.

Saai was het wedstrijdbegin allerminst. Zowat een minuut later moest Arthur Theate aan de overzijde de meubelen redden door in de baan van het schot van aanvoerder Emin Makhmudov te springen, na een misser van Wout Faes. Zonder de ingreep van Theate waren de Belgen waarschijnlijk tegen een vervelende achterstand aangelopen. E

en potig Azerbeidzjan hield de bezoekers met fysiek spel van al te veel kansen, het hielp daarbij niet dat de Servische ref Nenad Minakovic de kaart op zak hield. Net voorbij het halfuur was de beste kans zelfs voor de Azeri’s. Casteels had een kattensprong nodig om een kopbal van Dadasov uit zijn doel te ranselen. Even later trapte de Azerbeidzjaanse spits van Hatayspor in de handen van Casteels.

Azerbeidzjan is het land van vuur, maar het waren de Belgen die ermee speelden. Met de rust in zicht klommen de Belgen met wat geluk toch op voorsprong. Goed storingswerk van Lukaku leverden balverlies voor Azerbeidzjan op. Het schot van Bakayoko werd door Carrasco in doel verlengd: 0-1.

Na een korte opflakkering in het begin van de tweede helft, begon de vermoeidheid toch door te wegen bij de Azeri’s. België kon zo steeds hoger druk zetten en dat leverde ook wel wat kansen op voor Carrasco en Trossard. De 0-1 bleef echter op het bord en zo was het toch al te lang een linke boel in Mardakan, een voorstad van Bakoe. Het hielp ook al niet dat Lukaku op het uur – zoals verwacht – naar de kant werd gehaald.

De Duivels verloren zo hun aanspeelpunt voorin en het verlossende tweede doelpunt was plots veraf. Meer nog: het bleef bibberen tot in de toegevoegde tijd, in een wedstrijd om snel te vergeten. Met tien punten uit vier wedstrijden komen de Duivels naast Oostenrijk op de eerste plaats in de groep, maar de leiding is in handen van de Belgen dankzij een beter doelsaldo. Oostenrijk was zaterdag vrij en staat begin volgende week voor de lastige verplaatsing naar Zweden.

Zaterdagavond reizen de Belgen meteen terug naar Brussel, dinsdag is Estland in het Koning Boudewijnstadion de eerstvolgende tegenstander in deze EK-kwalificaties. De sleutelwedstrijden voor groepswinst en EK-kwalificatie – de top twee van elke groep is rechtstreeks geplaatst – zullen medio oktober gespeeld worden, met eerst een verplaatsing naar Wenen en vervolgens een thuisduel tegen Zweden.

Tedesco kritisch na matige prestatie

Met vier zeges in vijf wedstrijden kan Domenico Tedesco als bondscoach een op papier uitstekend rapport voorleggen, maar van de wedstrijd in Azerbeidzjan werd ook hij niet meteen gelukkig.

Dankzij een gelukje – een op Carrasco afgeweken bal van Bakayoko belandde in doel – wonnen de Rode Duivels er zaterdagnamiddag met 0-1, waardoor ze met tien op twaalf aan de leiding komen in groep F van de EK-kwalificaties.

“Ik ben blij met de drie punten, maar onze prestatie kan en moet beter”, analyseerde Tedesco na afloop in de persruimte van de Dalga Arena. “Zeker in de eerste helft hadden we meerdere problemen van technische aard in balbezit. We hadden meer kansen moeten creëren, ook al waren het geen makkelijke omstandigheden. Daarnaast moeten we gewoon dat tweede doelpunt scoren. In de eerste helft kan dat, na de pauze moet dat. Het is de enige manier om de wedstrijd dood te maken. Anders kom je in situaties zoals we nu gehad hebben.”