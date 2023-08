Rode Duivel Charles De Ketelaere trekt op huurbasis naar Atalanta

Charles De Ketelaere (22) trekt naar Atalanta. De nummer vijf van het voorbije Serie A-seizoen huurt CDK van AC Milan, met optie tot aankoop. Dat heeft de club uit Bergamo woensdag bekendgemaakt.

De Ketelaere verkaste vorige zomer voor minstens 32 miljoen euro van Club Brugge naar AC Milan, maar hij kon er afgelopen seizoen allerminst overtuigen. In 40 wedstrijden, waarin hij slechts 13 keer in de basis startte, slaagde de Bruggeling er geen enkele keer in om te scoren en lukte hij slechts één assist. Bij Atalanta hoopt hij dan ook zijn carrière te herlanceren. De 12-voudige Rode Duivel zal bij Atalanta het rugnummer 17 dragen.

De club zou drie miljoen euro neertellen om De Ketelaere een seizoen te lenen. De aankoopoptie zou 23 miljoen euro bedragen.

Atalanta groeide de voorbije seizoenen uit tot een subtopper in de Serie A. De voorbije zeven seizoenen werd de club drie keer derde, een keer vierde, een keer vijfde, een keer zevende en een keer achtste.