Red Flames gaan nipt onderuit bij Engeland: 1-0

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg is er vrijdagavond niet in geslaagd te stunten tegen Europees kampioen Engeland. The Lionesses haalden het met 1-0 in het uitverkochte Leicester City Stadium op de derde speeldag in Groep 1 van de A-divisie in de Nations League. Lauren Hemp (13.) lukte de enige goal.

Een nieuwe stunt voor de Red Flames, zoals vorige maand tegen Nederland (2-1), bleek te hoog gegrepen. De vicewereldkampioen, gedreven na de 2-1 nederlaag tegen Nederland, zette de Belgen meteen onder druk. Hemp dwong Evrard tot een parade.

Het team van Ives Serneels reageerde op een hoekschop van Wullaert, Earps moest alles uit de kast halen op de kopbal van Vanhaevermaet.

Even later mochten de meer dan 30.000 toeschouwers vieren. Op hoekschop kopte Bright tegen de paal, in de herneming kon Hemp eenvoudig binnen duwen. Een op Bright afgeweken pass van Wullaert hobbelde aan de overzijde voorlangs. De Engelsen domineerden, de Flames probeerden nu en dan tegen te prikken.

Eenzelfde spelbeeld was er in het begin van de tweede helft. Kopballen van Bright en Bronze waren net niet precies genoeg, Russo trapte over. Earps was dan weer bij de pinken op een afstandsschot van Wijnants. Vanuit een scherpe hoek trapte Hemp op Evrard.

De Flames kwamen naar het einde toe beter in de wedstrijd, maar in de buurt van de gelijkmaker kwamen ze niet.

In de poule zakt België van de leidersplaats naar de derde stek met 4 op 9. Nederland, dat vrijdag met 4-0 won van Schotland, en Engeland komen aan de leiding met 6 punten. Schotland sluit de rij met 1 punt.

De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four. Dinsdag komt Engeland naar Leuven, de aftrap op Den Dreef is voorzien om 20u30. Daarna spelen de Flames nog thuis tegen Schotland (1/12) en uit tegen Nederland (5/12).