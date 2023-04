Pro League: elf opvallende cijfers na het slotweekend van de reguliere competitie

Het verdict in de Pro League is gevallen: acht ploegen mogen de strijd voortzetten, drie degraderen er naar een lagere afdeling. Wij halen enkele opvallende cijfers aan.

Met zijn overwinning in en tegen Zulte Waregem velde Cercle Brugge een dubbel verdict op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League: het veroordeelde Essevee tot degradatie en kaapte zelf een topachtplaats weg voor de neus van Charleroi en Anderlecht. Het werd over de hele lijn een feestje in Brugge, want Club won met een monsterscore (7-0) tegen Eupen en sprong zo nog net over KAA Gent naar de Champions Play-off. Het mag dus opnieuw meestrijden voor de titel, al heeft het zelfs na de halvering van de punten een immense achterstand op het trio Genk, Union en Antwerp.

In afwachting van de start van de play-offs maken wij in elf cijfers de balans op van de reguliere competitie.

19

Door tegen STVV de nul te houden sloot doelman Jean Butez van Antwerp de reguliere competitie af met 19 clean sheets. Dat is een uitzonderlijke statistiek, die vooral tot stand kwam sinds het begin van het kalenderjaar 2023, toen Antwerp een oninneembare vesting bleek: in zestien wedstrijden incasseerde de Great Old slechts zes tegengoals. Dat is een verdeding een kampioen waardig.

+24

Met 75 punten werd Racing Genk op de valreep nog ingehaald door Union Saint-Gilloise, maar het deed daarmee wel 24 punten beter dan het vorige seizoen. De mannen van Wouter Vrancken zetten daarmee de grootste stap voorwaarts, gevolgd door het Standard van Ronny Deila (+19). Aan het andere eind van het spectrum vinden we Anderlecht terug, dat de reguliere competitie afsloot met 18 punten minder dan vorig jaar. KV Mechelen en Club Brugge (-13) delen de tweede trede op het podium van de slechte leerlingen.

14+11

Veertien doelpunten en elf assists mocht de jonge flankaanvaller Joseph Paintsil van KRC Genk dit seizoen op zijn conto schrijven. Hij is de enige speler in de hoogste afdeling die aan een ‘dubbel-dubbel’ komt (tien of meer stuks in beide categorieën). De meest bepalende speler in de reguliere competitie was dan weer zijn ploegmaat Mike Trésor, met acht doelpunten en eenentwintig assists.

20

Tegen KV Oostende maakte Hugo Cuypers zijn twintigste doelpunt van het seizoen. Daarmee kon hij zijn ploeg niet naar de Champions Play-off loodsen, maar bevestigde hij wel zijn statuut van topschutter. Als hij ook na de play-offs nog op nummer één staat (hij wordt met name bedreigd door Ayase Ueda van Cercle Brugge, die aan 18 zit), dan zal hij de eerste Belgische topschutter in de Pro League zijn sinds 2010. Toen werd Romelu Lukaku tot topschutter gekroond na de reguliere competitie (de play-offs telden toen niet mee voor de titel van topschutter). De laatste Belgische topschutter voor er sprake was van play-offs, was de betreurde François Sterchele in 2007.

1,62

Zoveel punten per wedstrijd haalde het Standard van Ronny Deila gemiddeld in het eerste jaar van het 777-tijdperk. Onder het voorzitterschap van Bruno Venanzi deden de Rouches slechts twee keer in zeven jaar beter: in 2018/19 werd na de terugkeer van Michel Preud’homme als trainer een gemiddelde van 1,77 gehaald en in het seizoen erop, onderbroken door de pandemie, was dat 1,69. Daarentegen was het gemiddelde van 1,06 vorig seizoen het slechtste gemiddelde van de voorbije tien jaar.

5

Het aantal ploegen dat het seizoen afsloot met minder dan 34 punten, dus gemiddeld minder dan één punt per match. KV Kortrijk, KAS Eupen, KV Oostende, Zulte Waregem en Seraing hadden het moeilijk in een seizoen met drie dalers. Om nog een seizoen te vinden waarin vijf ploegen het zo slecht deden, moeten we teruggaan naar 2010/11, toen STVV, Beerschot, Lierse, Eupen en Charleroi niet aan een gemiddelde van één punt per match geraakten.

4

Ook ver in de archieven moeten we teruggaan om een reguliere competitie te vinden waarin Club Brugge, toch de beste ploeg van de laatste jaren, niet het podium haalde. In 2013 werd Club vierde en wist het zich pas in extremis te kwalificeren voor play-off 1. Sindsdien presteerde het nooit meer zo slecht in de reguliere competitie. Club is nu wel, door de afwezigheid van Anderlecht, de enige ploeg die altijd de play-offs om de titel haalde.

10

Dat slechte resultaat van Club Brugge verklaart allicht waarom het, samen met KV Kortrijk, een van de twee clubs is die dit jaar twee keer van trainer wisselden. Meer gebruikelijk is het dat een club één keer van coach verandert – dat gebeurde bij Cercle, Charleroi, Anderlecht, Eupen, KV Mechelen, KV Oostende, Zulte Waregem en Seraing. In totaal voerden dus tien clubs een trainerswissel door. Van de acht ‘overlevende’ trainers zijn er vier die pas dit seizoen aan hun taak begonnen (Wouter Vrancken, Karel Geraerts, Mark van Bommel en Ronny Deila). Met andere woorden: slecht vier van de huidige achttien coaches zijn al langer dan één jaar bij dezelfde club in dienst: Hein Vanhaezebrouck in Gent, Jonas De Roeck in Westerlo, Marc Brys bij OH Leuven en Bernd Hollerbach bij STVV. Van die laatste is het al geweten dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt. Zullen de anderen de eeuwige stoelendans overleven ?

98

De ‘vuilste’ speler van dit seizoen, flankaanvaller Alieu Fadera, gaat normaal gezien niet met Zulte Waregem in 1B spelen. De Gambiaan beging 98 overtredingen op 34 speeldagen, dat is maar liefst 33 fouten meer dan zijn eerste achtervolger. Allicht is enig risico inherent aan zijn spel, want Fadera staat ook aan de kop in het klassement van de dribbelpogingen (258).

5/6

Is veel balbezit echt belangrijk ? In elk geval staan vijf van de zes ploegen die het meeste balbezit hadden dit seizoen op de eerste vijf plaatsen in het algemeen klassement na de reguliere competitie. Alleen Anderlecht (derde qua balbezit) spreekt de regel tegen dat je door balbezit wedstrijden wint.

4

Een andere ongeschreven wet in het voetbal zegt dat je thuis sterk voor de dag moet komen om een geslaagd seizoen te hebben. Dit seizoen waren er in de reguliere competitie vier ploegen die buitenshuis meer punten gehaald hebben dan in het eigen stadion. En opvallend daarbij: geen van de vier haalde de doelen die voor het seizoen waren gesteld. Charleroi (23 punten thuis, 25 uit) en Anderlecht (22-24) misten de play-offs, terwijl Zulte Waregem (13-14) en Seraing (7-13) naar 1B degradeerden.