Paul Van den Bulck stapt op als voorzitter Voetbalbond

Paul Van den Bulck (58) stapt op als voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat heeft de KBVB vrijdagavond bevestigd.

‘De raad van bestuur heeft akte genomen van het ontslag van voorzitter Paul Van den Bulck. Het dossier wordt maandag 22 mei 2023 op de raad van bestuur behandeld. De KBVB geeft tot dan geen commentaar op de beslissing’, klinkt het in een korte mededeling.

Dinsdag kaartte het directiecomité van de KBVB in een brief aan de raad van bestuur de moeizame relatie met Paul Van den Bulck aan. Het directiecomité heeft het daarin volgens Sporza over een ‘diepe vertrouwenscrisis’ nadat Van den Bulck zich op een ‘denigrerende en intimiderende wijze’ had gedragen. Er zou ook sprake zijn van pestgedrag, aldus Het Nieuwsblad. Twee leden van het directiecomité met een lange anciënniteit zouden op dit ogenblik op doktersbevel thuis zitten.

Van den Bulck, sinds juni 2022 de eerste onafhankelijke voorzitter van de KBVB, speelde eind maart nog een belangrijke rol in het ontslag van CEO Peter Bossaert. De dagelijkse leiding bij de KBVB is op dit moment in handen van CEO ad interim Manu Leroy.