Ondanks bittere pil voor Kevin De Bruyne, Treble voor Man City met 1-0-zege tegen Inter

Manchester City heeft eindelijk prijs in de Champions League. De troepen van Pep Guardiola triomfeerden zaterdagavond in een gespannen finale na een nipte 1-0-overwinning tegen Inter Milaan in de Turkse grootstad Istanboel. City verovert zo de treble nadat het eerder dit seizoen al de Premier League en de FA Cup in de prijzenkast plaatste.

De Engelsen gingen op zoek naar een snelle voorsprong in het Atatürk Olympic Stadium en versierden na een handvol minuten een eerste grote mogelijkheid. Bernardo Silva viseerde de linkerbovenhoek, maar zijn schot zoefde rakelings voorlangs. Even voor het halfuur stond André Onana pal op een poging van Erling Haaland. Enkele minuten later sloeg het noodlot opnieuw toe voor Kevin De Bruyne. Er schoot iets in zijn hamstring, waardoor hij noodgedwongen de strijd moest staken.

Romelu Lukaku mocht al vroeg in de tweede helft, in de 57e minuut, van de Inter-bank komen als vervanger van Edin Dzeko in de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière. De Citizens hadden het niet onder de markt met de Nerazzurri, maar vonden halverwege de tweede helft het gaatje: Silva werd diep gestuurd en legde terug op Rodri (68.), die Onana kansloos liet met een strakke trap. Inter was niet aangeslagen en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker.

Federico Dimarco kopte van dichtbij op de lat en knikte in de nabeurt op Lukaku. Laatstgenoemde zag de gelijkmaker in de slotminuten op de lijn gekeerd worden door Ederson. Een gemiste kans dus van Lukaku. Het betreft pas de tweede Europese trofee voor City na een eerdere Europese Beker voor Bekerwinnaars in 1970. Inter blijft steken op drie eindzeges in de Europacup I, drie in de UEFA Cup en één op het WK voor clubs.