Na het ontslag van Scott Parker: waarom Club Brugge wel móét kiezen voor Alfred Schreuder

Na de pijnlijke nederlaag tegen Benfica in de Champions League was de maat vol voor het bestuur van Club Brugge. Exit Parker, enter… Schreuder? Een analyse van de mogelijke comeback van de man die Blauw-Zwart vorig jaar de titel schonk.

Wat onvermijdelijk leek, is nu ook gebeurd: Scott Parker is ontslagen. Een pijnlijke beslissing, zes wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie. Het bestuur van Club Brugge had bij de aanstelling van de Brit een onvoorwaardelijk vertrouwen in zijn nieuwe coach, maar dat kreeg al snel een deuk. Week na week probeerde Parker iets nieuws, maar zijn ideeën bleken niet de juiste. Assistent-trainer Rik De Mil heeft zondag de leiding tegen Standard, in afwachting van een vervanger. Die vervanger zou wel eens een oude bekende kunnen zijn. Alfred Schreuder onderhandelt momenteel over een mogelijke terugkeer.

Weinig opties

Toen Parkers voorganger Carl Hoefkens eind december moest vertrekken, had Club een handvol coaches die in aanmerking kwamen voor zijn opvolging. Het seizoen was ongeveer halverwege, dus een trainer wegplukken bij een andere club kon nog. Zo dicht bij het einde van de reguliere competitie is dat gewoon geen optie meer. Er moet worden uitgekeken naar coaches die vrij zijn. Dat maakt het aantal kanshebbers een stuk kleiner.

Scott Parker moest gisteren nog aanzien hoe zijn team roemloos ten onder ging in de Champions League tegen Benfica. © Getty

Er speelt nog een andere factor: de nieuwe trainer heeft geen tijd meer om zich in te werken in de structuur van Club en de kern te leren kennen. Want dat was een van de mankementen van Parker: hij kreeg maar geen grip op zijn spelers. Nu er nog gevochten moet worden om een plekje bij de top vier, moet het meteen klikken. Geen aanpassingsperiode, geen experimentjes, geen tierlantijntjes. Nee, het is vanaf de eerste dag menens.

De nieuwe coach moet dus iemand zijn die het huis kent en op korte termijn iets kan neerzetten. Alfred Schreuder lijkt de juiste man. De Nederlander stond vorig jaar nog voor de dug-out van de landskampioen, maar vertrok in de zomer voor een avontuur bij Ajax. Hij kon zijn succes van bij Club niet herhalen in Amsterdam. Hij ging in de clinch met spelers, onder wie clubicoon Daley Blind, en kon zijn tactische principes niet overbrengen op het elftal dat hij ter beschikking had. Na enkele maanden werd hij ontslagen en sindsdien vond hij nog geen nieuwe werkgever.

Bekende concepten

Schreuder is dan wel eventjes afgeschreven in Nederland, maar bij Club hebben ze vooral goede herinneringen aan hem. Het voetbal was weliswaar iets pragmatischer dan we van de landskampioen gewoon waren, maar het leverde wel resultaten op. In de play-offs stak Club nog Union voorbij en behaalde het de titel, iets wat voor Schreuders aanstelling onmogelijk werd geacht.

Na een knappe inhaalrace won Club vorig seizoen alsnog de titel onder leiding van Alfred Schreuder. © Getty

Toen de Nederlander aankwam, probeerde hij het iets romantischer aan te pakken: heel veel balbezit, een snelle balcirculatie en op het juiste moment een splijtende pass. Dat werkte niet echt, dus gooide hij het roer om, met de titel als resultaat. Eén ding is zeker: de spelers die er vorig seizoen al waren en nu nog bij de kern horen, weten waarvoor de Nederlander staat. Mannen als Hans Vanaken, Mats Rits en Noa Lang zullen niet veel tijd nodig hebben om uit te voeren wat hun nieuwe trainer hen opdraagt.

Ook bij het bestuur weten ze wat ze van Schreuder mogen verwachten. Het is bekend dat het aanvankelijk niet goed boterde tussen de wat koppige coach en Clubmanager Vincent Mannaert, maar naar verluidt waren de plooien tegen het einde van het seizoen gladgestreken.

Grootste troef

Wat misschien nog het meest in het voordeel van de Nederlander spreekt, is de manier waarop hij vorig jaar met zijn spelers omging. Hij durfde keuzes te maken, maar wist ook wie hij dicht bij zich moest houden. Zo vertelde hij in de laatste seizoensaflevering van het Canvas-voetbalprogramma Extra Time dat hij een paar keer een aanvaring had gehad met Noa Lang. De twee hadden een andere visie, maar konden uiteindelijk een oplossing vinden.

Ook doelman Simon Mignolet was heel lovend voor zijn coach na het behalen van de titel. Hij noemde hem de beste trainer die hij ooit had gehad. Uit de mond van iemand die bij Liverpool heeft samengewerkt met Brendan Rodgers en Jürgen Klopp, is dat een heel mooi compliment. Mignolet betreurde het dat zijn trainer naar Ajax trok, maar gunde het hem wel.

Doelman Simon Mignolet was wel heel lovend over zijn Nederlandse coach. © Getty

En dan was er nog Sargis Adamyan, de spits die op uitdrukkelijke vraag van Schreuder geleend werd. De Armeen was soms wat onstuimig, maar behield het vertrouwen van zijn coach. Daardoor werd hij heel belangrijk in de titelstrijd – denk maar aan zijn doelpunt in de kampioenenwwedstrijd tegen Antwerp. Ook met de people skills van de Nederlander zit het dus wel goed.

Wat zijn de nadelen?

Een terugkeer van Schreuder is evenwel niet zonder risico’s. Aangezien hij bij Ajax niet slaagde, vormen zijn successen bij Club het enige vermeldenswaardige op zijn palmares als hoofdcoach. Verder deed hij het alleen goed als assistent-trainer. Het is dus maar de vraag of hij lessen getrokken heeft uit zijn Amsterdamse avontuur. Stel dat het opnieuw mislukt, dan zitten zowel hij als Club met een enorm groot probleem.

Falen is geen optie. Als hij er niet in slaagt om de landskampioen naar de top vier de loodsen, dan is het hoogst haalbare een ticket voor de Conference League. In dat geval is het niet ondenkbaar dat sommige spelers andere oorden opzoeken. Van flankspeler Andreas Skov Olsen is bijvoorbeeld bekend dat hij tijdens de zomer enkel in Brugge wilde blijven omdat hij kon schitteren in Europa.

Vincent Mannaert, de algemeen manager van Club Brugge, staat voor een moeilijke keuze. © Getty

Daarnaast zou Schreuder ook beter voetbal moeten brengen. Parker kreeg heel wat fans tegen zich omdat het spelniveau gewoon te laag lag. Diezelfde fans zullen niet automatisch tevreden zijn als Club punten pakt met onaantrekkelijk voetbal.

Vraagtekens genoeg dus, maar het zou geen onlogische keuze zijn van het bestuur om terug te grijpen naar een vertrouwde aanpak.