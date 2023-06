Karel Geraerts stopt als trainer bij Union

De wegen van trainer Karel Geraerts en Union Sint-Gillis scheiden. Dat hebben de Brusselaars woensdagavond officieel bevestigd.

Union laat weten dat het Geraerts, na een analyse van het voorbije seizoen, een nieuwe overeenkomst aanbood. Er werd hierover geen akkoord gevonden tussen beide partijen en ondanks een lopende arbeidsovereenkomst achtte de club dat niet voldoende om de samenwerking verder te zetten, klinkt het.

“Enerzijds voelt dit erg triest aan omdat we afscheid nemen van niet alleen een topcoach maar bovenal een mooi persoon”, reageert Union-voorzitter Alex Muzio. “Toch heerst vooral een gevoel van trots. Karel schonk ons zo veel in die vier jaar en we kunnen zijn belang in de ontwikkeling van onze club niet genoeg onderstrepen. We hebben hem zien groeien en hij heeft de gegeven kansen meer dan gegrepen. Hij staat voor een grote carrière als coach en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

“Ik kijk trots terug op de resultaten die we in België en in Europa behaald hebben”, reageerde de 41-jarige Limburger in een mededeling van de club.

“Het is jammer dat er een einde komt aan een goede samenwerking van vier jaar”, klinkt het verder bij Geraerts. “Ik wil de club bedanken voor alle kansen die ze me bood en wens haar heel veel succes in de toekomst.”

Geraerts was sinds juli 2019 werkzaam bij de Brusselaars, in eerste instantie als assistent. Vorige zomer nam hij het roer over van Felice Mazzu, die naar RSC Anderlecht trok. Met Geraerts als T1 beleefde Union een onvervalst topseizoen, dat net geen ‘happy end’ kreeg op de slotspeeldag in de play-offs van de Jupiler Pro League. RUSG was tot enkele minuten voor affluiten virtueel kampioen, maar zag de titel alsnog naar Antwerp gaan. Union schopte het daarnaast na een knappe Europese campagne tot de kwartfinales in de Europa League, waarin Bayer Leverkusen te sterk was. In de Beker van België vormde de halve finale het eindstation.

Union gaat in de komende dagen op zoek naar een opvolger en hoopt een hoofdcoach aan te stellen voor de start van de trainingen eind deze maand.