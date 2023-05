Jupiler Pro League: Antwerp laat gouden kans op de landstitel liggen

Antwerp heeft zich zondag enorm in de voet geschoten. Het kwam in het eigen Bosuilstadion niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Union op de vijfde speeldag van de Champions’ play-offs in de Jupiler Pro League. Bij een overwinning was Antwerp kampioen.

De Great Old leek lange tijd op weg naar een vijfde landstitel, de eerste in 66 jaar, maar het vergat de Brusselaars dood te doen. Na een vroeg doelpunt van Vincent Janssen (14.) leunde de thuisploeg te veel naar achteren. In de slotfase kon invaller Cameron Puertas (80.) uit het niets de stand gelijk trekken. Union speelde op dat moment al meer dan twintig minuten met een man minder na rood voor Senne Lynen (58.).

Ontknoping volgende week

De ontknoping van de titelstrijd verplaatst zich zo naar volgende week. Dan trekt Antwerp naar Genk en ontvangt Union Club Brugge. Beide ploegen zullen straks ook met grote interesse kijken naar Club Brugge-Genk (18u30). De Limburgers kunnen bij een zege opnieuw tot op een punt komen van Antwerp en Union.