Is Charles De Ketelaere geflopt bij AC Milan? ‘Hij heeft het zich nog niet onmogelijk gemaakt’

Afgelopen zomer was Charles De Ketelaere (22) nog de duurste uitgaande Belgische transfer ooit. Vanavond is onze landgenoot bankzitter bij AC Milan, tijdens de halve finale van de Champions League tegen stadsrivaal Inter.

In de jacht op de 2-0-voorsprong van Inter zal De Ketelaere geen grote rol spelen. ‘Ik verwacht zelfs niet dat hij vanavond aan de bak zal komen. Daarvoor is er te weinig vertrouwen’, stelt Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal. De Ketelaere kreeg van trainer Stefano Pioli lang het voordeel van de twijfel, maar dat vertrouwen heeft hij inmiddels verloren. In 38 wedstrijden wist onze landgenoot niet te scoren en slechts 1 assist te geven.

De gerenommeerde sportkrant Gazzetta dello Sport haalde sinds nieuwjaar een paar keer stevig uit naar De Ketelaere. Ze benoemde hem tot AC Milans grootste miskoop van de zomermercato. Ook Haak ziet dat De Ketelaere zijn draai niet weet te vinden: ‘Hij is heel erg flets en timide en lijkt zonder vertrouwen te spelen. De Gazzetta heeft niet de gewoonte om zo hard uit te halen, maar in dit geval was het gewoon terecht. De Ketelaere was de topaankoop van Milan en hij laat niets zien.’

De Gazzetta dello Sport was afgelopen zomer nog lyrisch over de komst van de toen 21-jarige Charles De Ketelaere. Bij Club Brugge had hij zich in de kijker gespeeld tijdens de Champions Leaguecampagne en hij had een belangrijk aandeel in de landstitel (14 goals en 7 assists). Enkele maanden later werd hij bij Milan binnengehaald als ‘dé nieuwe nummer tien’, volgens Haak.

Eindelijk – ein-de-lijk – is Charles De Ketelaere speler van Milan. Belgische aanwinst moet de Rossoneri aan creativiteit en assists helpen. De nummer 10-positie is van hem.



Veel zin om hem in actie te zien. Ik zet in op 10+ assists. pic.twitter.com/rB7j0LpJf1 — Willem Haak (@WillemHaak) August 2, 2022

‘De prins van San Siro’

In de Gazzetta dello Sport werd hij zelfs vergeleken met Hakim Ziyech of Paulo Dybala. Milan betaalde zo’n 35 miljoen, inclusief bonussen, voor onze 21-jarige Belg. De duurste uitgaande transfer van de Belgische competitie ooit.

Tijdens zijn derde wedstrijd bedankte De Ketelaere trainer Pioli voor zijn eerste basisplaats met een assist. De Ketelaere speelde zich na amper twee weken in de harten van vele Milanisti én van de Gazzetta dello Sport: ‘De prins van San Siro’ en ‘De Ketelaere alla Kakà’. De Ketelaere’s bewegingen en ‘fluweelzachte aanrakingen’ brachten spelers als Rivaldo, Rui Costa of Bonaventura in herinnering, schreef de krant.

‘Flop in Milaan’

Maar de liefde van de Gazzetta voor De Ketelaere was geen lang leven beschoren. Na zijn eerste basisplaats en assist tegen Bologna bracht De Ketelaere er niets meer van terecht. Hij kreeg nog een tiental kansen om zich als titularis te bewijzen, maar dat lukte hem niet. Sinds de WK-break moet De Ketelaere het doen met invalbeurten en een bankzittersstatuut.

Aanvankelijk bleef AC Milan zijn nummer tien steunen, maar sinds die WK-break is het vooral de Gazetta dello Sport die uithaalt naar De Ketelaere. ‘Flop in Milaan’ kopte ze op een bepaald moment. Ook de commentaren in andere artikels van de krant zijn niet mild: ‘De Ketelaere, een eindeloze crisis’, ‘geen doelpunten, geen vertrouwen’ of ‘in de laatste 20 meter van het veld heeft hij 0 présence’.

Charles De Ketelaere staat vandaag op de voorpagina van de @Gazzetta_it. De kritiek is niet mals: "De Ketelaere staat buitenspel. Hij is een flop. De Belg scoorde nog niet en in het nieuwe systeem zal hij waarschijnlijk nóg minder gaan spelen." pic.twitter.com/uBMPxRlrvL — Willem Haak (@WillemHaak) February 9, 2023

Toch is het volgens kenner Haak nog niet te laat voor De Ketelaere: ‘Hij heeft het zich nog niet onmogelijk gemaakt in Milaan. Maar hij moet wel gaan presteren.’ Haak countert, net als Italiaanse media, de geruchten dat De Ketelaere volgend seizoen zou terugkeren naar het oude nest Club Brugge: ‘Ik denk dat Milan hem liever een jaar langer houdt, om hem te laten wennen aan de Milanese levensstijl. Zo is de kans groter dat hij begint te leren.’