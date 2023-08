Hoe ver raken de Europese vrouwen op het WK voetbal?

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

De komende anderhalve week gaat de eindfase van het WK voetbal voor vrouwen in. Volgende zondag kennen we de opvolger van de VS, de wereldkampioen van 2019. Voor deze wereldbeker werd Team USA opnieuw als de grote favoriete bestempeld. Tv-zender Fox kondigde het WK zelfs aan als een clash tussen de Amerikaanse dames en de rest van de wereld. Voor een keer niet te chauvinistisch, want de VS wonnen de laatste twee wereldbekers, nadat ze ook al goud hadden veroverd in 1995 en 1991. Dat staat in schril contrast met het Amerikaanse mannenteam, dat op het WK nooit verder is geraakt dan de kwartfinale, in 2002.

Dat contrast kun je ook uitbreiden naar de andere landen die op het WK voetbal voor vrouwen succesvol waren. Van de 24 medailles in de acht edities (sinds 1991) gingen er 17 naar de VS, Noorwegen, Zweden, Japan en China, landen die bij de mannen nooit konden schitteren. Slechts 5 van de 24 medailles werden behaald door de traditierijke, Europese voetballanden: Duitsland pakte zilver in 1995 plus goud in 2003 en 2007, Engeland behaalde brons in 2015 en Nederland was runner-up in 2019. Ook een andere grootmacht bij de mannen, Brazilië, bereikte amper één keer de finale (in 2007, verlies tegen Duitsland), terwijl aartsrivaal Argentinië zich slechts driemaal kon plaatsen voor de eindfase van de wereldbeker voor vrouwen.

In de jaren tachtig, negentig en de eerste twee decennia van de twintigste eeuw hebben de landen die in het alles dominerende mannenvoetbal veel successen hebben behaald, vooral daarop gefocust, op Duitsland na. In de VS stond het vrouwenvoetbal daarentegen veel sterker dankzij een goede talentontwikkeling op high schools en universiteiten, zoals op de befaamde University of North Carolina. Ook het laatste decennium leverde dat systeem het leeuwendeel van het talent aan voor de National Women’s Soccer League, die in 2012 in de VS werd opgericht.

In het laatste decennium is die balans langzaam gekanteld. Op de laatste wereldbeker in Frankrijk, in 2019, werden de vier kwartfinales gespeeld door de VS, Noorwegen en Zweden, plus Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Net in die grote Europese voetballanden heeft het vrouwenvoetbal sindsdien een hogere vlucht genomen. Niet alleen bij de nationale teams, maar ook bij topclubs als Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, AS Roma, Juventus, Arsenal, Chelsea, VfL Wolfsburg, PSG, Olympique Lyon… Afwachten of dat zich nu ook doorzet bij de (halve) finalisten van het huidige WK.