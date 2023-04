Historisch hoge UEFA-coëfficiënt: Belgische voetbalclubs boerden goed in Europa

De Belgische voetbalclubs presteerden dit jaar uitstekend in de Champions League, Europa League en Conference League. Het resultaat: een sterke stijging van de UEFA-coëfficient.

De Belgische clubs beleefden een topjaar in de Europese competities: Club Brugge stootte door tot de zestiende finales van de Champions League, Union Sint-Gillis bereikte de kwartfinales van de Europa League, en Anderlecht en AA Gent strandden pas in de kwartfinales van de Conference League.

Om de prestaties van elk afzonderlijk land in de Champions League, Europa League en Conference League te meten, hanteert de Europese voetbalbond UEFA een systeem van coëfficiënten. Elke zege of gelijkspel in een Europese competitie levert de club of het land in kwestie punten op. De UEFA-coëfficiënt is geen vrijblijvend statistiekje: hij bepaalt hoeveel clubs een land in de toekomst mag afvaardigen naar de Europese competities.

Top 10

Door de goede prestaties van Club, Union, Gent en Anderlecht dit seizoen bereikte de Belgische UEFA-coëfficiënt een historisch hoogtepunt – dit seizoen sprokkelden alleen Engeland, Spanje, Duitsland en Italië meer coëfficiëntpunten dan België.

Ons land dook daardoor opnieuw de Europese top 10 binnen. De verhoogde ranking heeft als gevolg dat Belgische clubs vanaf het seizoen 2024-2025 opnieuw gegarandeerd mogen deelnemen aan de Champions League en Europa League.

Zoals de infografiek laat zien, komt België uit een dalletje. In het seizoen 2020-2021 zakte ons land naar een negende plaats. Club Brugge werd dat jaar derde in de groepsfase van de Champions League, Standard Luik deed hetzelfde in de groepsfase van de Europa League en AA Gent eindigde in diezelfde groepsfase zelfs laatste.

Het volgende seizoen bracht weinig beterschap. Club Brugge eindigde laatste in de groepsfase van de Champions League, Racing Genk en Antwerp deden hetzelfde in de Europa League en Anderlecht haalde niet eens de groepsfase van de eerste editie van de Conference League. Alleen AA Gent, dat groepswinnaar werd in de poulefase van de Conference League, vormde een lichtpuntje. Maar ook de Buffalo’s sneuvelden in de achtste finales. Het gevolg: een desastreuze dertiende plaats in de coëfficiëntenranglijst.

Dat België zijn dipje intussen te boven is gekomen, zien we op bovenstaande kaart. Ons land is nu duidelijk niet langer het kneusje van de Europese klas. Engeland, Spanje, Duitsland en Italië steken nog altijd boven de andere landen uit.

Wat zijn de beste clubs?

De Europese voetbalbond berekent ook de coëfficiënten per club. Bovenaan die ranglijst prijkt de Engelse club Manchester City. De ploeg van Rode Duivel Kevin De Bruyne won de voorbije jaren geen enkele Europese trofee, maar presteerde de voorbije vijf jaar wel het regelmatigst.