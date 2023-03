Gift Orban: de perfecte remedie voor KAA Gent

De clean sheets van Charleroi, de gegenpressing van Standard en het cadeau van de Buffalo’s: drie lessen uit het voorbije voetbalweekend in de Jupiler Pro League.

Gift Orban, het geschenk van KAA Gent

In iets minder dan 500 speelminuten in het shirt van de Buffalo’s scoorde hij al vier keer. Het is een bewijs dat Gift Emmanuel Orban zich gaat inschrijven in de lange traditie van Nigeriaanse spitsen in België. Tegen Westerlo maakte hij twee indrukwekkende doelpunten en hij was beslissend voor de kwalificatie in de Conference League tegen Qarabag. Vorige zondag maakte hij de enige goal in het duel tegen Anderlecht. Zijn kapbeweging deed de heupen van Jan Vertonghen pijn en zijn schot vloog hoog in doel. Hein Vanhaezebrouck was niet gierig met lof: ‘Zijn acties en doelpunten zijn exact wat we nodig hadden. Hij kan op elk moment voor gevaar zorgen.’

Sinds Tarik Tissoudali geblesseerd uitviel, had Gent het inderdaad lastig om met een individuele actie gevaar te creëren. Het steunde bijna uitsluitend op collectieve acties om ten aanval te trekken. En de Gentse mechaniek mag dan al goed gerodeerd zijn, hij is ook welbekend bij de tegenstanders, die over het algemeen wel weten hoe ze daar tegen moeten spelen. Gift Orban lijkt de perfecte remedie om aan die voorspelbaarheid te verhelpen. Want een coach kan dan wel alle aanvalslijnen naar het vijandelijke doel uittekenen, het is altijd handig om iemand in de rangen te hebben die in zijn eentje de bakens kan verzetten.

De clean sheets van de Carolo’s

Kortrijk, STVV, KV Oostende en Seraing mogen dan al de slechtste vier aanvalslinies van de competitie hebben, de prestatie van de Zebra’s blijft toch opvallend. In het Guldensporenstadion hield Charleroi afgelopen speeldag voor de vierde opeenvolgende keer de nul. Het moet Charleroicoach Felice Mazzu veel plezier doen, aangezien hij altijd gefocust is op de goede organisatie en de verdedigende intensiteit van zijn team. Nochtans kregen de Carolo’s in die vier wedstrijden 5,62 expected goals tegen en daarmee boden ze hun tegenstanders dus niet minder kansen dan gewoonlijk. Het gemiddelde van 1,4 expected goals tegen komt overeen met het hele seizoensgemiddelde van de Zebra’s.

Waarin zit dan het verschil? Het heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met doelman Hervé Koffi die weer in vorm is en met de onhandigheid van de tegenstanders, die niet voor niets zo’n slechte aanval hebben. De Burkinese keeper ‘stopte’ 1,9 expected goals per wedstrijd in die voorbije 360 minuten van Charleroi. Bij de andere kansen die de Zebra’s weggaven, hoefde hij zelf zijn handschoenen niet vuil te maken.

Met acht tegendoelpunten in elf wedstrijden is de defensieve balans van Charleroi onder Mazzu niettemin uitstekend. En het is zonder twijfel de belangrijkste factor van de remonte die Charleroi in het klassement heeft ingezet. Zoals Mazzu het graag herhaalt: de bouw van een mooi huis begint altijd met een stevige fundering.

Hoe Standard Westerlo van de mat speelde

Toen hij naar Sclessin kwam, werden er vaak parallellen getrokken tussen de stijl van trainer Ronny Deila en die van zijn Liverpoolcollega Jürgen Klopp. Toen was de vergelijking vooral gebaseerd op de houding van Delia, zijn manier om het publiek op te jutten en een buitengewone positieve energie op zijn team over te dragen. Vorige zaterdag, toen Westerlo op bezoek kwam, een ploeg met een stevige reputatie op de counter, kon er nog een andere vergelijking gemaakt worden tussen de Duitse en de Noorse coach: de fameuze ‘gegenpressing’.

In een tijd dat voetbal een zaak van omschakeling geworden is, zowel offensief als defensief, is de reactie na balverlies een essentieel onderdeel van het spel. Het is geen toeval dat KRC Genk en Union, de ploegen die dat in België het best beheersen, op de eerste twee plaatsen van de rangschikking staan. Het is al evenmin toeval dat Westerlo compleet schaakmat gezet werd door een Standard dat zijn beste prestatie van het seizoen afleverde, zeker in die cruciale seconden van de omschakeling. Standardmiddenvelders Gojko Cimirot en Steven Alzate sneden de korte verticale passes van de Kempenaars af en Noé Dussenne of Bope Bokadi onderschepte in de defensie elke lange bal. Zo gaven de Rouches hun tegenstander geen enkele kans om aan te vallen. Een echte masterclass balrecuperatie.

Als het goed omgaan met de omschakeling van de tegenstander garant staat voor een mooi parcours in de Jupiler Pro League, dan lijkt de kern van Ronny Deila in staat om tegen de meeste ploegen de eigen speelhelft hermetisch af te sluiten.