Francs Borains: hoe de club van Bouchez op de grens opereert

Kersvers tweedeklasser Francs Borains wordt geholpen door een spelersmakelaar. Daarmee overtreedt de club van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de regels.

Vorig seizoen promoveerde Francs Borains van de Eerste nationale amateurs naar de Challenger Pro League. Vijf jaar geleden speelden de groen-witten nog in Derde nationale. Die opgang is mee het werk van David Lasaracina, een spelersmakelaar die erkend is door de FIFA. Eerder cirkelde hij rond clubs als RAEC Mons en La Louvière. Enige bekendheid verwierf hij indertijd door Radja Nainggolan naar de Italiaanse Serie A te loodsen.

Maar Royal Francs Borains zit Lasaracina al van kleins af in het bloed en sinds 2015 heeft hij ambitieuze plannen met die club. Een officiële functie in het bestuur weigerde hij wel, want: ‘Dat is niet verenigbaar met mijn bezigheden als makelaar. Ik ga RFB helpen van buitenaf, invloedrijke mensen aantrekken en zelf op de achtergrond werken.’

En zo krijgt de club in 2020 een prestigieuze voorzitter, Georges-Louis Bouchez. De voorzitter van de MR heeft meer voetbalpassie dan -kennis, maar daarvoor kan hij dus rekenen op Lasaracina, die nu ‘extern adviseur’ genoemd wordt. Bouchez zegt over zijn rechterhand: ‘Hij staat me bij op sportief vlak, dat is geen geheim. Door zijn job als spelersmakelaar kan hij geen officiële rol op zich nemen, maar hij helpt waar hij kan.’

‘Merkbare invloed’

Na de zaak-Excel Mouscron, een club waar de gereputeerde makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani het in de jaren 2010 voor het zeggen hadden, heeft de voetbalbond zijn reglement aangepast. Clubs met spelersmakelaars in hun organogram krijgen geen licentie van de KBVB en dat geldt ook voor clubs waar makelaars ‘een merkbare invloed’ hebben. In de zaak-Mouscron oordeelde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) dat die uitdrukking moest begrepen worden als ‘een belangrijke invloed op de strategie en het bestuur van een club’.

Ook dat blijft misschien enigszins vaag, maar verschillende verklaringen brengen in het geval van Lasaracina toch wel duidelijkheid. Toen de Fransman Nicolas Huysmans in 2016 trainer werd van Francs Borains, zei hij dat hij het ‘vooral voor David’ deed. Na zijn vertrek twee jaar later zwaaide Huysmans met lof naar Roland Louf en David Lasaracina, ‘die allebei kenners van het voetbal en uitstekende leiders van de club zijn’. En zijn opvolger Dante Brogno vertelde in de zomer van 2020 dat hij ‘Lasaracina de transferdossiers liet beheren’. Toen in maart 2022 de huidige coach Arnauld Mercier arriveerde, liet die er ook geen twijfel over bestaan: ‘Ik ben blij dat ik met Georges-Louis Bouchez en David Lasaracina tot een akkoord gekomen ben.’ Eenzelfde geluid bij de Kroatische verdediger Mateo Itrak, die begin vorig seizoen naar de Borinage kwam: ‘Ik werd voor het eerst gecontacteerd door David Lasaracina en Xavier Sauvage (diens rechterhand bij het makelaarsbureau Gallea Gestion, nvdr).’

Het adresboekje van Lasaracina was van grote waarde voor Francs Borains.

Over die vermenging van functies blijft het opvallend stil bij de KBVB. Francs Borains kreeg in de lente zijn licentie en er werd niet gerept over ‘een merkbare invloed’. Ook eventueel gedupeerde clubs in de strijd om promotie lieten niets van zich horen, ook al is de rol van Lasaracina een publiek geheim. Of voelden ze zich geremd door het feit dat Lasaracina geen geld verdient aan Francs Borains, in tegenstelling tot de makelaars bij Excel Mouscron destijds? Lasaracina zou er naar eigen zeggen juist veel geld in stoppen.

Bij Francs Borains geven ze toe dat het adresboekje van Lasaracina van grote waarde is geweest in de periode vóór het voetbalschandaal van 2018, toen de banden tussen clubs en spelersmakelaars nog niet met argusogen werden bekeken. Toen hij voorzitter werd, zei Bouchez nog eens duidelijk aan Le Vif dat Lasaracina ‘geen enkele beslissingsbevoegdheid’ had. Hij verduidelijkte dat Lasaracina ‘alleen maar financiële voorschotten heeft gegeven aan de club. Maar dat maakt van hem geen bestuurslid. Het is voor een makelaar niet verboden om aan een club geld te geven dat nadien wordt terugbetaald.’ In een recente verklaring bevestigde Bouchez dat Francs Borains nu ‘geen financiële banden meer heeft met David Lasaracina’.