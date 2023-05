Feyenoord kampioen: hoe de Rotterdamse traditieclub opnieuw de beste werd 

Zondag bekroonde Feyenoord zijn seizoen met de kampioenstitel in Nederland.Wat was het succesrecept van de Rotterdammers?

Feyenoord had zondag weinig moeite met het laatste obstakel voor het kampioenschap. Tegen Go Ahead Eagles werd het 3-0 in De Kuip. Met nog twee wedstrijden te gaan zijn de Rotterdammers zeker van de landstitel, de zestiende in de geschiedenis van de club.

Feyenoord stak er dit seizoen met kop en schouders bovenuit. Getuige daarvan is het doelpuntensaldo van +50.

Feyenoord stond sinds de veertiende speeldag aan de leiding in de Eredivisie en gaf zijn plaats op de troon niet meer uit handen. In eigen stadion verloren de Rotterdammers dit seizoen geen enkele wedstrijd. Ook in de uitwedstrijden werden ze maar één keer verslagen: in september tegen PSV Eindhoven.

Jeugdproducten

Feyenoord heeft zijn titel onder meer te danken aan enkele spelers uit de eigen jeugd. Doelman Justin Bijlow (25) kon twaalf keer de netten proper houden en ontpopte zich tot publiekslieveling. Centraal in de verdediging werd jeugdproduct Lutsharel Geertruida (22) met succes gekoppeld aan nieuwkomer David Hancko (25). Feyenoord slikte in de competitie maar 28 tegendoelpunten.

Nieuwkomers

In het offensieve departement ontpopte de 22-jarige Orkun Kökçü – ook een speler uit de eigen jeugd – zich tot supporterslieveling. Kökçü kreeg daarbij hulp van nieuwkomers Sebastian Szymański (24) en Santiago Giménez (22). Kökçü en Szymański waren samen goed voor 17 doelpunten en 6 assists. Feyenoords topscorer Giménez, die voor ‘maar’ 4 miljoen euro werd weggeplukt bij het Mexicaanse Cruz Azul, klokte af op 15 doelpunten en 2 assists.

Santiago Giménez scoorde in de titelwedstrijd zijn vijftiende doelpunt. © Getty

Feyenoord is een jeugdige kampioen. Het jongste basiselftal dat trainer Arne Slot dit seizoen opstelde, was gemiddeld 23,1 jaar oud. Daarnaast verkocht Feyenoord tijdens de zomermercato een aantal sterkhouders voor flink wat geld, zo’n 70 miljoen euro, terwijl het maar 35 miljoen euro betaalde aan inkomende transfers.

Traditieclub

Feyenoord Rotterdam werd al vroeg in zijn geschiedenis een toevluchtsoord voor havenarbeiders uit het zuiden van de stad die bij eliteclubs zoals Sparta niet welkom waren. Feyenoord wordt daarom ook wel ‘de club van het volk’ of ‘De Trots van Zuid’ genoemd.

De officiële supportersvereniging van Feyenoord, Het Legioen, staat bekend als enorm fanatiek. De club gebruikt het rugnummer 12 met opzet niet op de truitjes, als blijk van waardering voor Het Legioen als twaalfde man.

Helaas komen de Feyenoordsupporters niet altijd even positief in beeld. Bij een Europese uitwedstrijd in Rome trokken Rotterdamse hooligans in 2015 een spoor van vernieling door de stad. Onder meer aan de beroemde Barcacciafontein aan de Spaanse Trappen werden zware vernielingen aangebracht. De stad Rome eiste achteraf 8 miljoen euro als vergoeding voor de geleden (imago)schade.

Dit seizoen verliep evenmin vlekkeloos: tijdens de halve finales van de Beker van Nederland kreeg Ajax-speler Davy Klaassen een aansteker op het achterhoofd.

Schandalig: de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt nadat Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. pic.twitter.com/4Lp4hSlJQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

Afgelopen zondag verliep de titelwedstrijd gelukkig wel zonder incidenten. Het Legioen zette De Kuip op magnifieke wijze in vuur en vlam.