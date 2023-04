Europa League: Man. United (mét Rashford) tegen zwarte beest Sevilla

Vanavond staan de kwartfinales van de UEFA Europa League op het programma. Manchester United staat voor een aartsmoeilijke opdracht tegen Sevilla FC.

De grootste thriller in het Europese voetbal van vandaag wordt wellicht Sevilla – Manchester United. De thuisploeg presteert momenteel ondermaats in de Spaanse competitie (Sevilla staat pas dertiende), maar het blijft natuurlijk de koning van de Europa League met zes eindoverwinningen, waaronder drie op rij (2014, 2015 en 2016). Manchester United staat aardig derde in de Premier League en kan vanavond rekenen op de terugkeer van de man in vorm: Marcus Rashford. Alleen is alles te herspelen voor United, want vorige week gaf het in de slotfase een 2-0 uitgangspositie uit handen (2-2).

United recupereert Rashford, Sevilla (bijna) op volle kracht

Voor Manchester United is het al een heel seizoen puzzelen vanwege langdurige blessures. Zo is de centrale verdediger Raphaël Varane (ex-Real Madrid) nog altijd out, en mist het ook revelatie Lisandro Martinez. Hij raakte in de heenwedstrijd geblesseerd en staat de rest van het seizoen aan de kant. Het duo dat normaal gezien het hart van de verdediging zou vormen, wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door het duo Victor Lindelöf – Harry Maguire, dat dit weekend bij de 2-0 overwinning bij Nottingham Forrest de nul hield. Al is sterkhouder Luke Shaw voor het eerst opnieuw inzetbaar na blessure. Afwachten of coach Erik ten Hag het vertrouwen behoudt in zijn centrale duo achterin. Daarnaast zijn ook middenvelders Scott McTominay, Donny van de Beek en toptalent Garnacho niet beschikbaar. Ook zij liggen nog in de lappenmand.

Boven op al dat blessureleed moet United ook zijn Portugese kapitein Bruno Fernandes missen. Hij pakte in de heenwedstrijd geel en is geschorst voor de wedstrijd van vanavond. Gelukkig kreeg Ten Hag voor de verandering ook eens goed nieuws: Marcus Rashford is terug. Rashford, die het zowel in de Premier League als in de Europa League uitstekend doet dit seizoen, kon mee het vliegtuig op stappen. Of Rashford zonder wedstrijdritme kan starten is nog onduidelijk, maar de Engelsman was dit seizoen al goed voor zes doelpunten in de Europa League. Daarmee is hij gedeeld topschutter met Victor Boniface van Union SG. Ten Hag rekent ongetwijfeld op zijn spits om de klus te klaren.

Sevilla kan wél zo goed als zijn beste elf opstellen, op rechtsachter Gonzalo Montiel na, die net als Fernandes door schorsing de wedstrijd in de tribune moet uitzitten.

De enige vraag die rest is dan: kan Rashford Manchester United voorbij Europa League-koning Sevilla loodsen? Rashford & co. weten uit ervaring hoe moeilijk dat kan zijn. Een overzicht.

2018: 1/8 finales Champions League

In 2017 won Manchester United nog de Europa League. Een jaar later keken United en Sevilla elkaar in de ogen, een gewichtsklasse hoger, in de Champions League. Manchester opende het tweeluik met een dramatische wedstrijd in Sevilla en mocht van geluk spreken dat het er met een gelijkspel afkwam (0-0). Romelu Lukaku, die onder andere destijds Rashford op de bank hield, kon in een betere terugwedstrijd niets meer forceren tegen een sterk Sevilla, waar topspits Ben Yedder tweemaal scoorde (1-2).

2020: 1/2 finales Europa League

Toen alle voetbalcompetities door corona werden stilgelegd, werden de halve finales van de Champions League in de daaropvolgende maand augustus gereduceerd tot één wedstrijd. Manchester United, op dat moment de betere ploeg, slaagde er met Rashford niet in Sevilla hard genoeg te raken. Het kwam op voorsprong via Fernandes, maar Sevilla kwam langszij door het winnende doelpunt van Luuk de Jong. Later dat jaar zou Sevilla ook de finale winnen, tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku.

2023: 1/4 finales Europa League

Manchester United begon vorige week aardig aan zijn wedstrijd en kwam 2-0 voor (tweemaal Bayern-huurling Sabitzer), maar kon alsnog niet winnen. De Red Devils gaven in het slot van de wedstrijd de zaak uit handen door owngoals van Malacia (84′) en Maguire (92′).

United kon zo een vierde keer op rij niet winnen van Sevilla in de knock-outs van een Europese competitie. Kunnen Rashford en co. vanavond het tij keren?