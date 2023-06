Erehaag, staande ovatie en Duivels afscheid voor Eden Hazard

Zoals vooraf aangekondigd werd er zaterdagavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion afscheid genomen van Eden Hazard.

Hazard zegde de nationale ploeg na het WK in Qatar in december vaarwel. Hij droeg het shirt van de Rode Duivels 125 keer, was erbij op drie WK’s en twee EK’s en maakte 33 doelpunten. Tijdens de rust van het duel tegen Oostenrijk maakte Hazard in een BMW cabrio een ereronde door het Koning Boudewijnstadion.

Na de wedstrijd trapte hij, samen met de Rode Duivels, 33 ballen in het publiek, één voor elke goal die hij scoorde in het nationale shirt. Van spelers en staff kreeg hij na het laatste fluitsignaal bij het betreden van het veld een erehaag, van de fans een staande ovatie. Op alle tribunes werd zijn naam gescandeerd. De wedstrijd zelf had minder reden tot vieren opgeleverd.

De Duivels hadden een klasseflits van Romelu Lukaku nodig om een vroege 0-1 achterstand ongedaan te maken. Verder dan 1-1 kwamen ze echter niet en zo is het eerste puntenverlies onder Domenico Tedesco een feit.

Met Real Madrid kwam Hazard onlangs tot een overeenkomst om zijn contract te ontbinden. Waar zijn toekomst ligt, en of dat nog op een voetbalterrein zal zijn, is nog niet duidelijk. “Daar moet ik nog over nadenken”, antwoordde Hazard als altijd laconiek.