EK-loting: haalbare poule voor Rode Duivels met Roemenië, Slovakije en play-off-winnaar

De Rode Duivels nemen het komende zomer in de groepsfase van het EK voetbal in Duitsland (14 juni-14 juli 2024) in groep E op tegen Roemenië, Slovakije en de winnaar van play-off B, die gaat tussen Israël, IJsland, Bosnië en Oekraïne.

Dat werd zaterdagavond bij loting beslist in concertzaal Elbphilharmonie in het Duitse Hamburg.

De Duivels kregen code E1 toegewezen. Ze spelen zo hun eerste groepswedstrijd op 17 juni in Frankfurt tegen Slovakije, hun tweede op 22 juni in Keulen tegen Roemenië en hun derde op 26 juni in Stuttgart tegen de winnaar van play-off B.

Duitsland en Schotland spelen op 14 juni de openingswedstrijd in München.

Uit pot 2 kwam met Roemenië een van de makkelijkere tegenstanders en ook Slovakije is niet meteen een van de toplanden uit pot 3. Het vierde land in de groep kon zich niet rechtstreeks plaatsen voor EURO 2024 maar moet zich nog kwalificeren via de barrages van de Nations League. In poule B nemen daarin IJsland, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina en Israël het tegen elkaar op.

Groep E heeft als voordeel dat de groepswinnaar in de achtste finales uitkomt tegen een nummer drie uit de groepen A, B, C of D. Onmogelijk dus op voorhand te zeggen wie daar de tegenstander kan worden. In totaal komen zestien van de vierentwintig deelnemende landen in aanmerking. Daarbij bijvoorbeeld Italië, Spanje en Kroatië.

In de kwartfinales is een clash met vicewereldkampioen Frankrijk mogelijk, op voorwaarde dat beide landen groepswinnaar worden. Het zou een heruitgave worden van de halve finale van het WK 2018 in Rusland, toen de Belgen met het kleinste verschil uitgeschakeld werden.

Bij de laatste vier is Engeland een mogelijke tegenstander, in de finale het Portugal van bondscoach Roberto Martinez. Als de Belgen tweede worden in hun groep, wacht in de achtste finales de nummer twee uit de groep van Nederland en Frankrijk. Die wedstrijd wordt in Düsseldorf gespeeld.