Einde verhaal voor Mbaye Leye bij Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft de samenwerking met coach Mbaye Leye stopgezet. De 2-6 nederlaag tegen Gent bleek de druppel. Met nog vijf wedstrijden te gaan, hoopt het bestuur alsnog een verlengd verblijf in 1A af te dwingen.

Het leek een mooi verhaal van vertrouwen, maar uiteindelijk moet Mbaye Leye toch opstappen. Hij was de enige coach van de degradatieploegen die nog niet vervangen was. Het bestuur was ervan overtuigd dat het team zich, met behulp van een paar versterkingen in de winter, zou kunnen redden met Leye als T1, maar blijkt nu toch te panikeren. Ook assistent Patrick Asselman moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Beloftencoach Frederik D’Hollander en clublegende Davy De fauw nemen voorlopig over.

Een verloren zaak?

Het bestuur van Zulte-Waregem legt in een bericht op de clubwebsite uit dat het nog altijd gelooft in de redding. Maar de situatie is zorgwekkend. ‘De Boeren’ staan voorlaatste in de stand en moeten nog minstens vier punten inhalen op KV Kortrijk om het behoud te verzekeren. Na de zware nederlaag tegen Gent wil het bestuur een schokeffect creëren. Al is het daarvoor waarschijnlijk al te laat. Zulte Waregem moet dringend op zoek naar defensieve stabiliteit. Het elftal slikt simpelweg te veel doelpunten, de meeste van alle ploegen in 1A.

Ergens is het bewonderenswaardig dat Leye zo lang is mogen aanblijven. De Jupiler Pro League is doorgaans een trainerskerkhof, waar clubs al in een kramp schieten na een slechte reeks. Na een redelijke start van het seizoen ging het met Zulte-Waregem van kwaad naar erger. Leye en zijn troepen kampeerden zowat het hele seizoen in de kelder van het klassement. Het bestuur besefte dat de kern niet goed genoeg was en hield lang vast aan Leye als trainer. Waarom het hem nu wél aan de deur zet, is een raadsel.