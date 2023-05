Dit zijn de beste elf spelers van de Jupiler Pro League (volgens Instagram)

Knack ging op zoek naar de spelers uit onze voetbalcompetitie die het populairst zijn op Instagram en stelde aan de hand daarvan een basiselftal op.

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de moderne atleet. Tegenwoordig is Instagram voor topsporters de place to be om hun fanbase uit te bouwen. Ook de meeste voetballers van de Jupiler Pro League zijn er actief.

Knack ging op zoek naar de spelers uit onze voetbalcompetitie die het populairst zijn op Instagram en stelde aan de hand daarvan een basiselftal op. Dat resulteert in een team dat best gezien mag worden. Zoals verwacht hangt de populariteit van de spelers voornamelijk vast aan sportieve hoogtepunten, zoals transfers of belangrijke overwinningen. Zouden deze elf de titel kunnen veroveren in de Jupiler Pro League?

Basiself

Trainer Mark van Bommel (46, Antwerp). Clubicoon bij PSV Eindhoven en Bayern München. Maar zijn populairste Instagrampost is een video waarin hij voor Fortuna Sittard, de club waar hij doorbrak, in 1999 het winnende doelpunt maakt tegen AFC Ajax.

Spits Mbwana Ally Samatta (30, KRC Genk). Maarufu zaidi. Dat betekent ‘de populairste’ in het Swahili, de taal waarin de Tanzaniaan zijn volgers veelal aanspreekt. Samatta gebruikt het platform geregeld om initiatieven uit zijn thuisland te promoten en zijn landgenoten aan te spreken.

Spits Islam Slimani (34, RSC Anderlecht). De populariteit van de Algerijn ontplofte toen hij als doelpuntenmachine de overstap maakte van Sporting CP naar Leicester City. Daar kon hij, net als bij andere Europese subtoppers, nooit doorbreken. Dan is hij maar de nieuwe publiekslieveling van RSC Anderlecht geworden.

Linksbuiten Noa Lang (23, Club Brugge). Debuteerde in oktober 2021 voor het Nederlandse elftal en gaf in zijn tweede wedstrijd voor Oranje meteen een assist. Niet alleen voetbalminnend Nederland ging uit zijn dak, ook Langs Instagram-aanhang schoot de hoogte in.

Rechtsbuiten Tarik Tissoudali (30, KAA Gent). Voor zijn kruisbandletsel was Tissoudali nog in bloedvorm. Op zijn tot voor kort meest gelikete Instagramfoto kust hij het embleem van Marokko nadat hij zijn eerste interlanddoelpunt had gescoord, waarmee hij ‘de Leeuwen van de Atlas’ naar het WK loodste.

Aanvallende middenvelder Bilal El Khannouss (19, KRC Genk). Revelatie bij KRC Genk én Marokko. Hij zag zijn online achterban tijdens zijn eerste Wereldkampioenschap in Qatar exploderen: van achtduizend naar 1,3 miljoen.

Centrale middenvelder Frank Boya (26, STVV). Sommige voetballers hebben een klein hartje. Boya, voor het grote publiek een nobele onbekende, verklaart in zijn Instagrambio veel belang te hechten aan WildAid Africa. De Kameroener werd op Instagram verrassend populair in 2021, toen zijn club Antwerp hem verhuurde aan SV Zulte Waregem.

Linksachter Hamza Mendyl (25, OH Leuven). Hoewel Mendyl al enige jaren ervaring heeft, brak hij pas dit seizoen door bij OH Leuven. Op Instagram werd hij al in 2017 populair. Toen won hij met Marokko de groepsfase van het Afrikaans kampioenschap.

Centrale verdediger Jan Vertonghen (36, RSC Anderlecht). Super Jan zag zijn aantal volgers een laatste keer fors stijgen nadat hij Benfica in 2021 naar de groepsfase van de Champions League had geloodst. Vertonghen kwam net terug uit blessure en moest de Portugese topclub, die met een man minder speelde, rechthouden.

Centrale verdediger Toby Alderweireld (34, Antwerp). Bij de Rode Duivels en Tottenham een match made in heaven met Vertonghen. Er is niemand die meer wedstrijden speelde met Vertonghen en vice versa (366). De kers op de taart: samen de finale van de Champions League spelen, goed voor weer een pak nieuwe volgers.

Rechtsachter Sandy Walsh (28, KV Mechelen). De verdediger met Indonesische roots stond in 2017 nog in de kwartfinales van de Europa League met KRC Genk. Een pak Indonesische volgers en media-aandacht later koos Walsh uiteindelijk voor de Indonesische nationale ploeg. Hij wacht nog altijd op zijn eerste cap.

Doelman Simon Mignolet (35, Club Brugge). Kon tijdens zijn periode bij Liverpool FC op opvallend meer likes rekenen dan nu. Nog opvallender: Mignolets populairste bericht bevat geen voetballers maar rugbyspelers: de Nieuw-Zeelandse All Blacks die hun legendarische Haka uitvoeren.

Bank

Ereprijs Amirhossein Hosseinzadeh (22, Sporting Charleroi). De Iraanse bankzitter heeft de hoogste gebruikersinteractie van de hele selectie. Maar liefst de helft van zijn volgers liket of reageert ook op zijn posts. El Khannouss en Lang vervolledigen deze top drie, met een gebruikersinteractie van ongeveer een tiende van hun gebruikers.

Afwezig: Vincent Janssen (28, Antwerp). De Nederlander nam normaal plaats op de bank van ons Knack-elftal met 406 d. volgers, maar is sinds kort niet meer actief op Instagram. Hosseinzadeh nam zijn plaats in.

Fotocredits: Belga, Getty