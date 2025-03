‘De slimste van de hoop’: wie is Rode Duivels-bondscoach Rudi Garcia?

België moet hem nog leren kennen, maar Rudi Garcia kent België al goed. In zijn carrière kruiste de kersverse coach van de Rode Duivels niet alleen Eden Hazard en twee coryfeeën van Mexico ’86, maar leerde hij ook het uitgaansleven in Waregem kennen.

Na Roberto Martínez en Domenico Tedesco kiest de Belgische Voetbalbond voor de derde keer een bondscoach met een eerder bescheiden carrière als voetballer. Met Tedesco heeft Rudi Garcia, die op 20 maart debuteert tegen Oekraïne, bovendien gemeen dat hij op jonge leeftijd stopte. Zijn hoogtepunt als speler beleefde de nieuwe bondscoach bij Lille, dat destijds een Belgische stempel droeg.

Trainer Georges Heylens had twee Rode Duivels naar Rijsel gelokt: de aanvallers Erwin Vandenbergh en Philippe Desmet. ‘Vandaag is de wereld een dorp, maar in die tijd voetbalden Belgen niet buiten de grenzen’, vertelt Desmet, die van 1986 tot 1989 bij Lille speelde. ‘Het zou zelfs niet bij ons zijn opgekomen dat je naar het buitenland kón, ook al is het van Waregem naar Lille maar 40 kilometer.’

Desmet herinnert zich Rudi Garcia als een hardwerkende middenvelder, maar nog groen achter de oren. ‘Toen ik bij Lille aankwam, was ik een ervaren voetballer van 27 die net de halve finale van de Wereldbeker had gespeeld. Garcia kwam uit de gereputeerde jeugdacademie van Lille, waar ze ginder heel trots op zijn. Hij was 22 en zat in de overgang van de beloftekern naar de eerste ploeg.

‘Na de training bleef ik altijd eten bij de jeugdspelers. Ik vond hun enthousiasme aanstekelijk. Garcia was de slimste van de hoop. Je zag al een trainer in hem: hij was heel geïnteresseerd in tactiek en zat tijdens de matchen voortdurend richtlijnen te geven aan zijn medespelers, wat niet voor de hand ligt voor een jonge voetballer.’

‘Als er gefeest kon worden, stond Rudi op de eerste rij.’

Desmet leert zijn jonge ploegmaat het Belgische uitgaansleven kennen. Voetballers hoefden destijds nog niet te vrezen dat hun nachtelijke exploten op sociale media zouden belanden, maar zelfs toen was het slim om wat verder van huis te gaan wanneer je de bloemetjes buitenzette. ‘Na de match nam ik hem mee naar Waregem om een sortietje te doen. Als er gefeest kon worden, stond Rudi op de eerste rij.’

‘Tot nooit meer’

In het seizoen ’87-’88 raakt Garcia uit beeld bij Lille. Hij stapt over naar staartploeg Caen. ‘Het was niet simpel om basisspeler te worden bij Lille’, zegt Philippe Desmet. ‘Met mij en Erwin speelden er twee Rode Duivels, maar je had ook keeper Bernard Lama en verdediger Jocelyn Angloma, vaste waarden bij de Franse nationale ploeg. Abédi Pelé werd Afrikaans Voetballer van het Jaar. Een straf team.’

In 1992 loopt Rudi Garcia een knieblessure op en stopt hij met profvoetbal, op amper 28-jarige leeftijd. Hij speelt dan bij Martigues, in de Franse tweede klasse. Hij en Philippe Desmet verloren elkaar uit het oog. ‘Bij het afscheid zeg je “we spreken nog eens af”, maar eigenlijk betekent dat “tot nooit meer”. Ik beschouwde hem nochtans als een vriend, voor zover dat onder profvoetballers mogelijk is.’

Garcia keert terug naar Corbeil-Essonnes, in de provinciale reeksen, waar hij als zesjarige zijn eerste aansluitingskaart tekende. Wanneer de club dreigt te degraderen, wordt Garcia er trainer. Als er te weinig spelers zijn, zet hij zichzelf in de ploeg.

Eind jaren 90 klust hij bij als kinesist en tactiekscout voor eersteklasser Saint-Étienne. Wanneer de trainer wordt ontslagen, belandt Garcia verrassend in de dug-out. Saint-Étienne degradeert en Garcia wordt de laan uitgestuurd, maar zijn trainerscarrière is gelanceerd.

Vanuit de provinciale reeksen werkt de Noord-Fransman zich op tot de bank van Lille, Roma, Marseille, Lyon, Napoli en nu dus de Rode Duivels. Hij coachte Eden Hazard, Francesco Totti en, bij het Saudische Al Nassr, ook Cristiano Ronaldo.

Garcia wil bij de Duivels ‘een aanvallende, op balbezit gerichte speelstijl’ introduceren, met energie en scherpte in de duels, zei hij bij zijn aanstelling. Aan zijn ervaring als speler heeft de nieuwe bondscoach niets, meent Desmet. ‘Het voetbal van nu en dat van veertig jaar geleden kun je niet vergelijken. Het is een andere sport geworden’, zegt de 14-voudige Rode Duivel.

‘Spelen op balbezit is vandaag de norm. In mijn tijd keilden zelfs de technisch meest onderlegde teams de bal naar voren, de aanvallers moesten zich maar behelpen. Garcia heeft zich opgewerkt, zich bijgeschoold en een mooie carrière uitgebouwd. Ik heb daar veel respect voor.’