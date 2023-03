De degradatiekoorts in de Jupiler Pro League stijgt: een blik op de teams in de gevarenzone

Het einde is in zicht, over zes weken zit het voetbalseizoen er op. Elk punt telt nu en dat geldt zeker voor de ploegen in de degradatiezone. Een doorlichting van de vijf teams die nog geen zekerheid hebben op het behoud.

‘Elke wedstrijd is nu een finale.’ Dat zinnetje zullen we de komende weken nog vaak horen. Want het is money time voor de ploegen in de kelder van het klassement. KV Mechelen (13e plaats) lijkt niet meer in de problemen te zitten, maar de vijf teams onder Malinwa zijn nog lang niet zeker van een verlengd verblijf in 1A. Dit jaar zijn er drie zakkers, wat het allemaal nog spannender maakt.

Wie loopt gevaar?

Kortrijk, Eupen, Oostende, Zulte Waregem en Seraing staan voor enkele meeslepende weken. Ze zitten niet alllemaal in echt slechte papieren, maar het wordt toch opletten. Kortrijk heeft nog vier punten op overschot, maar die marge mag gerust wat uitgediept worden. Dit weekend vergat het punten te sprokkelen tegen Charleroi. Ook coach Bernd Storck baalde, want het had de driepunter van de bevrijding kunnen zijn.

Voor Seraing is het al zo goed als afgelopen. De Metallo’s sprokkelden dit seizoen nog maar 19 punten bij elkaar. Ze zijn koploper als het om verliezen gaat: 19 keer al keerden ze zonder punten naar huis. De conclusie is snel gemaakt: er zit gewoon te weinig kwaliteit in deze ploeg.

De Kustboys zijn nog niet helemaal uitgeteld. Met 23 punten staat Oostende voorlopig op een degradatieplek. Maar de thuisoverwinning tegen Club Brugge bracht weer wat hoop. De Oostendse kapitein Anton Tanghe, die een verleden heeft bij Blauw-Zwart, klonk opgetogen na de wedstrijd: ‘We wisten dat de tegenstander niet in zijn beste vorm verkeerde, dus we geloofden in onze kansen. We hebben belet dat Club in zijn spel kon komen, vanaf de eerste minuut. We geloven er nog altijd in.’

Kalender als bepalende factor

De volgende weken speelt ook het programma van de degradatiekandidaten – en dus de kwaliteit van hun tegenstanders – een belangrijke rol. Kortrijk, bijvoorbeeld, moet het nog opnemen tegen Westerlo, Union, Antwerp en Club Brugge, dat is en blijft een stevig programma.

Ook Zulte Waregem ontmoet nog enkele te duchten tegenstanders, met Gent, Standard en Antwerp. Dat zijn drie ploegen die nog meedoen in de titelstrijd en dus zeker geen puntenverlies willen lijden tegen een degradatiekandidaat. Antwerp speelt zo goed als zeker in Play-off 1, maar Gent en Standard moeten nog bikkelen voor hun plaatsje. Het cliché waarmee deze analyse begon geldt ook voor hen: er volgen alleen nog finales.

Zulte Waregem-spits Jelle Vossen kijkt beteuterd na het verlies tegen OH Leuven. Zijn ploeg staat voor een aartsmoeilijke opdracht. © Getty

Eupen heeft het opmerkelijkste programma. Niet omdat de ploeg nog tegen kleppers moet spelen, maar omdat ze nog drie rechtstreekse concurrenten tegenkomt: Kortrijk, Zulte Waregem en Oostende. Allemaal zogenaamde zespuntenwedstrijden: als de Panda’s in die wedstrijden punten kunnen pakken, heeft dat heel wat invloed op het klassement.

De sleutelspelers

In een degradatiestrijd draait het om het collectieve, hoe een ploeg zich door de laatste weken zwoegt. Maar er zijn ook sleutelpionnen die hun ploeg nu dat extraatje kunnen geven.

Kortrijk kijkt dan vooral naar Faïz Selemani. Hij stond tijdens de winter op vertrekken, maar vond geen nieuwe werkgever. Dan maar KVK in eerste klasse houden, dacht hij. Zijn positie is door de jaren heen wat veranderd. In het begin stond hij uitsluitend in de voorlinie, maar sinds enkele maanden komt hij ook vaak lager op het veld. Hij is de motor van de ploeg en moet met zijn kwaliteiten het verschil kunnen maken. Dat hij het kan, bewees hij met zijn pegel tegen Zulte Waregem.

Ook Eupen heeft zo’n dragende speler. Stef Peeters is een vaste waarde en speelt een degelijk seizoen. Hij miste amper wedstrijden en behaalde ook knappe cijfers. Zeven goals en evenveel assists, dat is niet slecht gedaan als middenvelder. Meer nog, Peeters is de meest productieve speler van zijn ploe, wel pijnlijk voor het aanvallend compartiment van Eupen.

Een andere speler die uitgelicht mag worden is Alieu Fadera van Zulte Waregem. De man uit Gambia is zowat de enige die wekelijks zijn niveau haalt bij de Boeren. Vorig jaar was hij nog invaller, nu is hij niet meer uit de ploeg te denken. De flankspeler staat stevig op z’n benen en kan daardoor vaak de actie opzoeken.

Ongezonde situatie

Er zijn dus vijf ploegen die strijden voor een plek in 1A volgend jaar. Maar is dat wel een goed idee? Sommige clubs moeten zich toch afvragen of een verblijf in eerste klasse de beste optie is voor hun financiën. Want je kunt in 1A misschien wel wat meer geld verdienen, de kosten zijn er ook veel groter.

CEO Gauthier Ganaye is een van de verantwoordelijken voor de financiële malaise bij Oostende. © Belga

Een tijdje terug kwamen er onrustwekkende berichten naar buiten over de financiële gezondheid van de Belgische profclubs. Voor sommige clubs werd stevig aan de alarmbel getrokken. Oostende, bijvoorbeeld, zit diep in de problemen. Het Laatste nieuws meldde dat de club nog heel wat achterstallige betalingen heeft aan ex-speler Jack Hendry en ex-trainer Yves Vanderhaeghe. Zelfs de bakker kan niet meer betaald worden voor zijn broodjes. Ook Seraing, Zulte Waregem en Eupen gingen vorig jaar flink in het rood. Kortrijk was de enige van de vijf degradatiekandidaten die een kleine winst kon boeken.

Het zal allemaal meespelen in de laatste weken. Het klassement zal nog enkele keren veranderen, met heel wat spanning tot gevolg. Elke misstap is nu dodelijk. En dat beseffen de clubs maar al te goed.