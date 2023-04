Dante Vanzeir zet voor onbepaalde duur stap opzij bij New York Red Bulls na racismevoorval

Dante Vanzeir zal voor onbepaalde duur niet in actie komen bij zijn Amerikaanse voetbalclub New York Red Bulls. Een racismevoorval in de match van afgelopen weekend tegen San Jose Earthquakes ligt aan de basis van de beslissing.

De aanvaller, die in de afgelopen wintermercato de overstap maakte van Union Sint-Gillis, stond dinsdag zijn ploegmaats te woord, zo liet de club weten in een persbericht op Twitter.

Om verdere afleiding te vermijden, zal hij tot nader order een tijd lang geen minuten maken voor het team uit de Major League Soccer.

Eerder op de dag verontschuldigde Vanzeir zich al voor zijn racistisch taalgebruik en gaf hij aan de volledige verantwoordelijkheid te zullen nemen en elke mogelijke schorsing te zullen accepteren.